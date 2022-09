Fernández: "Absolutamente me he visto sin moto para el próximo año"

Cargar el reproductor de audio

Tras asociarse con el equipo privado RNF, Aprilia gestionará la estructura de Razlan Razali a partir de la próxima temporada y lo hará con una alineación de pilotos completamente nueva, en la que estarán Miguel Oliveira y el joven español Raúl Fernández.

Tras aun año en Tech3-KTM en el que no ha podido demostrar la calidad que atesora, Fernández tendrá una oportunidad al manillar de una moto que este año está funcionando en manos de Aleix Espargaró y Maverick Viñales,

Sin embargo, el español no quiso extenderse demasiado al respecto de esta buena noticia.

"Hay que ser profesional y terminar la temporada de la mejor forma posible. Es cierto que estoy contento y feliz de poder seguir en MotoGP el próximo año, pero antes de eso hay que terminar bien, tanto para mi como para el equipo y KTM. Todos queremos dar el cien por cien y conseguir los mejores resultados. A falta de seis carreras para acabar la temporada no puedo estar pensando en el próximo año, tengo que centrarme en el fin de semana", esquivó el tema el madrileño.

Lo cierto es que los responsables de KTM dijeron que Raúl pidió salir del equipo ya en Jerez, por loo que, desde el principio, el piloto no vio futuro con este fabricante.

"¿Eso dijo? me mantengo al margen de estas cosas, yo me limito a subirme a la moto y dar el cien por cien", rehuyó de nuevo.

"Siempre intento dar el cien por cien, pero es verdad que por lo que sea no estoy yendo rápido, y eso es algo que no entiendo. No me bajo como me bajaba el año pasado de la moto (cuando ganó 8 carreras y fue subcampeón de Moto2), pero estoy tranquilo porque lo doy todo siempre. El año pasado siempre estaba delante y ahora no paso del 20. Es difícil de gestionar porque yo hago lo mismo, pero seguramente es un binomio que no funciona o yo no he logrado adaptarme a la moto", en referencia a la RC16.

Aunque finalmente KTM desencalló la situación para permitirle salir del equipo y fichar por Aprilia, la situación fue peliaguda hasta el final, tanto que parecía que se quedaba sin moto.

"Sí, sí, absolutamente. Piensas que te vas a casa, que te quedas sin moto, pero una vez te pones el casco y tienes que dar todo lo que tienes, siempre se pasa por momentos difíciles, por desgracia está al orden del día, y llegan momentos en los que te puedes quedar sin moto. Por suerte siempre doy lo que tengo y por suerte otras marcas se han fijado en mi y he tenido el privilegio de seguir en MotoGP un año más".

Nadie duda del talento y calidad de Raúl, tras este año para olvidar en KTM, ir a Aprilia con una moto que está funcionando le deja con escaso margen de error en 2023. "Daré el cien por cien cada vez que salga a la pista, como este año, y veremos que pasa", zanja el de San Martín de la Vega.