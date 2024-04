Raúl Fernández: "La moto 2024 la probaré en el test, pero no la tendré hasta verano"

Davide Brivio aseguró en la previa del Gran Premio de España que se celebra este fin de semana que Raúl Fernández iba a poder probar, a lo largo del evento, la moto 2024 que Trackhouse logró 'arrancarle' a Aprilia para sus dos pilotos este año, y con la que ya cuenta Miguel Oliveira.

De momento, el español deberá seguir esperando para tenerla en su garaje. "La voy probar en el test del lunes. Lo que haré será probar la moto 2024 que, a día de hoy, todavía no la he probado. Como ha venido Lorenzo Savadori, lo que haré será utilizar una de sus motos el lunes en el test, tampoco he preguntado mucho. Lo único que sé es que solo la voy a poder llevar el lunes en el test, y que hasta Silverstone, en verano, no llegue mi moto, quizá en Assen".

"Simplemente [será] hacer una toma de contacto, para cuando esté lista estar ya preparado porque durante un fin de semana de carreras no hay tiempo para trabajar con una moto nueva. Utilizaremos este test y también el de Mugello para preparar la moto, y que cuando la tengamos ya podamos entenderla, pero la moto no está, es una de Savadori y me la dejan en plan 'chuche' para probarla", explicó.

Unos ensayos que no van a despistar al madrileño. "De momento sigo centrado con mi moto, espero un poco de mejora, veo que sufro cuando voy a rebufo, algo que ya pasaba el año pasado con esta moto a los pilotos de fábrica, me cuesta. Veo un cambio de la 22 a la 23 y espero que con la 24 eso mejore, veo que Maverick Viñales, por sus comentarios, están trabajando para que la aerodinámica no afecte tanto".

"En Austin no ganó Aprilia, ganó Maverick"

"Hay que ser honestos, creo que la moto ha mejorado mucho, pero en Austin no ganó Aprilia, ganó Maverick, que tenía una marcha más que el resto, fue impresionante. La moto ayuda, el proceso de entenderla no es sencillo, pero creo que se está trabajando bien".

Una victoria, sea como sea, que puede ser una guía y referencia, sobre todo a nivel de datos. "Son pequeños detalles, lo que vemos en la telemetría es que nos falta un poco de confianza, él tiene una cosa muy buena que es saber utilizar la electrónica de la moto, eso le ayuda mucho. No sé como lo hace y ahí marca la diferencia, por el resto no hay grandes diferencias y estamos trabajando en ello".

Por último, Raúl valoró la llegada de Davide Brivio como team manager de Trackhouse. "Es increíble, yo soy una persona que me ayuda muchísimo tener una referencia como es Davide, una persona que en los momentos de angustia por la ambición de conseguir resultados me la sabe gestionar muy bien. Después de Portugal tuvimos una conversación larga, pero buena, le expliqué lo que me pasaba y él me ayudó, una persona con tanta experiencia puede aportar mucho y con él vamos a seguir una línea de trabajo que se va a notar. A nivel ambiente en el box hemos dado un paso muy grande", zanjó.