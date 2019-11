Quartararo: "He demostrado todo el año que merecía este sitio en MotoGP"

Cheste.- Los números de Fabio Quartararo en 2019 hablan por sí solos. Mejor rookie, mejor piloto independiente, quinto en el campeonato por delante de otros corredores de Yamaha como Valentino Rossi, siete podios y seis poles.

Cuando hace más de una año el equipo Petronas apostaba por el francés, muy pocos podían aventurar que El Diablo iba a hacer una temporada así. De hecho, no pocos fueron los que criticaron el fichaje de un piloto que había debutado en el Mundial como el 'nuevo Márquez' tras ganar dos títulos del Campeonato de España pero que desde su llegada se había perdido.

"Mucha gente decía que no me merecía un sitio en MotoGP y he luchado todo el año para demostrar que la oferta que tuvimos era merecida", dijo Quartararo tras acabar la carrera de Valencia. "No esperaba hacer tantos podios y sobre todo el paso que hemos dado en la segunda mitad de temporada".

El piloto de Niza acababa de conseguir su primera victoria unas semanas antes de cerrarse su contratación, pero en su debut eso ha sido lo único que le ha faltado.

"La victoria, si seguimos trabajando así, llegará. Estamos trabajando para hacer este tipo de resultados. La temporada ha sido más que buena. Podemos estar contentos el equipo y yo. Ya tendremos la victoria el año que viene o el siguiente", afirma Fabio, sabedor de que ofertas no le van a faltar para 2021.

Este domingo volvió a ser batido por Marc Márquez, por quinta ocasión.

"Mi estrategia era intentar hacer un grupo pequeño. Lo he conseguido. No pensaba que Jack lo iba a conseguir. A la Ducati luego es difícil adelantarla. Contento de acabar de esta manera", comenta.

El galo reconoce que ha crecido mucho este año.

"Sobre todo más maduro, no solo como piloto sino como persona. Estando un año con gente con tanta experiencia, aprendí muchísimo. En Moto2 hice una pole en dos años y este he hecho seis. Tenemos que quedarnos con este punto fuerte", zanja.