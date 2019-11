Miller: “No quiero arrebatarle el puesto a nadie”

Cheste.- La buena progresión del australiano a lo largo del curso, pero sobre todo el bajón experimentado por Danilo Petrucci desde que se anunciara su renovación por la estructura oficial de la compañía italiana con vistas a 2020, provocaron que en Valencia se disparara la rumorología, y algo más.

De hecho, este sábado por la tarde Ducati llegó a plantearse la posibilidad de rescindir el contrato de Petrucci para ofrecerle a Miller su asiento en la escudería de fábrica, una maniobra que finalmente no se llevó a cabo.

“Evidentemente que me llegaron los rumores, pero para mí se quedan en eso. No quiero molestar a nadie, no quiero arrebatarle la plaza a nadie, yo no soy así. El año que viene me quedaré en Pramac, que es un equipo en el que me encuentro muy bien y que hace muy bien las cosas”, dijo Miller tras la carrera.

El corredor de Townsville cruzó la meta el tercero y como el mejor de entre los integrantes de Ducati, certificando su buen estado de forma.

Se trata del segundo podio en las últimas tres carreras y una forma fantástica de terminar un ejercicio en el que Miller ha encontrado en Pramac un entorno adecuado y con total apoyo de la compañía de Borgo Panigale.

“Después de no haber logrado en MotoGP un solo podio en condiciones de seco, sumar cinco en una misma temporada es algo muy importante y de lo que estoy muy orgulloso”, resumió el chico, que solo tiene 24 años a pesar de llevar ya cinco en la cateogoría.

El #43, que debutó en la categoría de las motos pesadas en 2015 y sin pasar por Moto2, ya ha dejado atrás esos malos hábitos que le acompañaron en sus inicios. Digamos que se ha puesto serio definitivamente, algo que ha tenido un evidente efecto en su rendimiento.

“Este año hice los deberes, he ido a mejor durante todo el año y en Valencia lo he demostrado”, remachó el aussie, que cierra el ejercicio el octavo en la tabla de puntos y a solo nueve de Valentino Rossi, el séptimo.