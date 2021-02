La presentación del equipo Repsol Honda sirvió para ver a Pol Espargaró por primera vez enfundado con los colores de la petrolera española junto a su nuevo compañero Marc Márquez, a quien tampoco veíamos en un acto público desde el pasado año a raíz de fracturarse el húmero del brazo derecho.

El piloto de Granollers (Barcelona), releva en el equipo de fábrica de HRC a Alex Márquez –que se marcha al LCR–, que pese a conseguir dos podios en su año de rookie no pudo evitar que la marca del ala dorada completase su peor campaña desde 1982.

"He pensado muchas veces en esto. La emoción es muy alta. No sé qué esperar de esta temporada. No voy a tener muchos test. El inicio de temporada será complicado", señaló Espargaró.

Honda reunió a los dos pilotos catalanes hace apenas dos semanas en los alrededores de Manresa para grabar el evento y realizar la sesión de fotografías oficiales.

En ese momento, Márquez ya filtró una imagen con el mono de competición puesto, pero hasta hoy a Espargaró solo se le había visto con el polo del uniforme del equipo tanto en esa sesión como cuando Honda le dio una sorpresa en enero y le plantó su nueva RC213V en la terraza de su casa en Andorra.

Aunque todavía queda para tener a ambos juntos en pista, la puesta de largo de Repsol Honda también sirvió para ver a la pareja junta, que compartirá equipo las dos próximas temporadas en MotoGP.

Márquez continúa recuperándose de la tercera operación en el brazo a la que fue sometido el pasado 3 de diciembre y de momento no se sabe cuándo reaparecerá. Los médicos señalaron recientemente que el hueso había comenzado a soldar y el objetivo está en llegar a la primera carrera de 2021.

"Paso a paso me siento mejor. Cada vez que voy al doctor recibo buenas noticias. Poco a poco incremento la actividad. Cada semana me siento mejor. Soy optimista sobre mi reaparición, pero no sé qué día será. He echado de menos todo, el equipo, la adrenalina, las entrevistas, los periodistas. Es la primera vez en mi carrera que voy a estar tantos meses sin subirme a la moto. La primera vez que me suba no estaré al cien por cien. Una cosa es que suelde el hueso y otra recuperar la masa muscular y el brazo. He soñado con la reaparición y que sea cómo siempre, pero no será así. No puedo pretender llegar y ser el mismo. Necesitaré una, dos carreras o media temporada para ser el mismo", comentó Márquez.

La pretemporada de MotoGP arrancará la próxima semana en Qatar. La actividad en el Circuito de Losail se prolongará durante más de un mes, bajo un estricto protocolo, con todos los test oficiales y los dos primeros grandes premios, el 28 de marzo y el 4 de abril. Para ambos evento Márquez sigue siendo duda.

El próximo equipo en presentarse será Pramac, este jueves por la tarde, mientras que Petronas hará su lanzamiento con Valentino Rossi el 1 de marzo y Suzuki esperará hasta el 6 de marzo, durante los test en Qatar.

Así es la Honda RC213V de Marc Márquez y Pol Espargaró para la temporada 2021 de MotoGP