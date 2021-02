El piloto de Honda ha pasado tres veces por el quirófano desde que se rompió el húmero del brazo derecho el 19 de julio en el Gran Premio de España, la última el pasado 3 de diciembre, pero todo apunta a que, después de un año en blanco, la recuperación ahora sí va por el buen camino.

Durante el vídeo de presentación del lanzamiento de Repsol Honda 2021, Márquez reconoció que ni él ni sus médicos saben cuándo podrá volver a pilotar.

“Paso a paso me siento mucho mejor, y la recuperación va en el buen sentido", dijo el #93. “Cada vez que voy al médico, normalmente tenemos buenas noticias”, añadió.

“Eso es muy importante porque el año pasado fue bastante largo y duro. Pero ahora sólo tratamos de seguir mi cuerpo, con el fisio, con el médico, tratar de aumentar un poco el trabajo en casa”, explicó el piloto de Cervera (Lleida).

Sin embargo, Marc no quiso marcar un plazo para su reaparición.

"No lo sé, y los médicos tampoco saben cuándo estaré listo”, comentó. “Pero lo más importante es que cada semana, no todos los días, pero cada semana me siento un poco mejor y soy optimista para estar en la moto lo antes posible. Pero no sé exactamente cuándo será el día”.

Lo que sí confirmó es que no tomará parte en los test de pretemporada y que su deseo es llegar a la primera carrera el 28 de marzo en Qatar.

"Mi objetivo era intentar estar en el test de Qatar. No estaré, pero durante esa semana me someteré a una revisión médica. Mi segundo objetivo es intentar estar en la carrera de Qatar. Veremos si es posible. Si no, trataré de estar en la segunda de Qatar . Si no es posible, intentaremos estar en Portimao. Lo más importante es que los médicos comprueben que la consolidación del hueso va por buen camino, así que cuando el médico dé el OK seguiremos con la rehabilitación. Entonces seguiré trabajando para recuperar todos los músculos e intentar estar en buenas condiciones para montar en moto", apuntó.

Márquez admitió que primero echó de menos la moto y las carreras, luego a su equipo, también el ambiente y al final “eche de menos hasta los periodistas”, dijo entre risas.

"Seguro que la primera vez que monte en la moto no estaré al 100% porque una cosa es estar al 100% en el lado óseo, y luego al 100% en los músculos”.

Sobre si volverá a ser el mismo dijo que lo desconocía.

“Pero veremos si se necesita una carrera, dos carreras o media temporada para ser el mismo Marc”.

