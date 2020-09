Acogidos a su condición de equipo con concesiones, KTM hizo un test de tres días con sus cuatro pilotos titulares el pasado mes de junio, además de dos jornadas extra hace dos semanas con el probador Dani Pedrosa.

Toda esa información es una ventaja clara para la marca austríaca, que ahora ha perdido parte de sus concesiones, pero que está aprovechando las normas que le favorecen hasta el último minuto.

“Este fin de semana llegamos con ventaja, sin duda”, admite Pol Espargaró. “Hemos visto que el cambio este año con los neumáticos ha afectado a muchos, y nosotros hemos mejorado notablemente y en parte es por este nuevo compuesto (trasero) y carcasas".

"Tener más información de un circuito en el que nadie ha rodado con este asfalto, y saber qué compuestos nos van a servir, nos ayuda mucho en la estrategia, en saber qué neumáticos escoger para el viernes, sábado y domingo, qué es lo que nos va a funcionar y tener una idea clara para preparar la carrera del domingo. Hemos avanzado los deberes y esto, sin duda, es una gran ayuda”, insistió.

El corredor de KTM advirtió que pese al nuevo asfalto, el Circuito mantiene varios baches, algunos críticos, y que pueden sorprender a sus rivales.

“Es una situación bastante crítica que nos encontramos durante el test. Nos quejamos bastante, pero no lo pudimos solucionar demasiado. Sobre todo pasa en la curva 11, acelerando. La moto hace un salto muy alto con mucha vibración, y si sigues dando gas se descontrola hasta el punto que te saltan los pies de los estribos. Con el test y probando cosas pudimos solucionarlo un poco, pero al resto de pilotos les espera una sorpresa y lo van a sufrir, sobre todo en distancia de carrera, ya que aguantar eso cada vuelta es muy cansado”.

Pol valoró también el positivo de Jorge Martín y las medidas de seguridad que deben adoptar los pilotos.

“Es una situación muy complicada. S siempre tomamos medidas de precaución, con el gel cerca para lavarnos las manos continuamente, utilizamos máscaras todo el día, tanto aquí como en casa. Estos días he estado con mi hija pequeña, mi mujer y sus padres, que nos ayudan cuando me voy. Yo no puedo prohibir a los padres de mi mujer que salgan de casa, o que no hagan algunas cosas, ni a mi mujer tampoco. Personalmente intento estar el máximo tiempo encerrado y observando medidas de seguridad. Este año no he ido de vacaciones, prácticamente no he salido, en contadas ocasiones”, señaló.

“Hacer todo esto para poder competir en las carreras es importante, pero lo es más en la vida normal, es algo muy serio. En mi caso, mis suegros no son jóvenes, mi hija tiene seis meses y por el bien de todos hay que mantenerse seguros. Es un tema que se afronta con miedo, pensar qué puede pasar. Por eso hay que mantenerse más seguros aún y si no podemos ir de vacaciones este año, ya lo haremos el que viene”, zanjó el tema.