El francés comenzó la temporada a lo grande, con dos aplastantes victorias en Jerez. Pero desde entonces sus resultados no han sido bueno, pese a lo cual mantiene el liderato del Mundial después de cinco grandes premios.

“Aún me cuesta creer que sea líder después de las tres malas carreras últimas. Ahora estoy muy contento de estar en Misano. El año pasado fue muy positivo aquí y todo funcionó muy bien, con mucho ritmo y luchando por la victoria hasta el final. Siento confianza, me siento cómodo aquí y voy a dar el máximo para estar en el podio”, expuso el joven corredor francés.

“Tuvimos muchos problemas en las dos carreras de Austria, pero veremos si persisten aquí. Este circuito va mejor a la Yamaha que el Red Bull Ring. Hay que adaptarse rápidamente para saber cómo abordar el pilotaje y evitar esos problemas. Pero estoy contento de estar en este circuito”, insistió.

Para Fabio, afrontar ahora nueve carreras en once semanas no es un problema.

“Honestamente, me gusta tener muchas carreras. En casa ya estaba aburrido, pero 9 carreras en 11 semanas creo que es la primera vez que lo afrontamos y a ver cómo se da. Espero que no haya lesiones porque no habrá tiempo para recuperarse”.

Mientras el resto de equipos han hecho test, de una manera u otra, en Misano para probar el nuevo asfalto, Yamaha llega a ciegas, sin haber girado ni una sola vuelta con el nuevo suelo. Eso llevó a cuestionar a los pilotos de la marca el motivo, y por qué Jorge Lorenzo, fichado como probador de la fábrica, no estuvo en el test del pasado mes de junio.

“No lo sé, la verdad. No lo entendemos, porque en el pasado la capacidad de Jorge con la Yamaha era muy buena y no sé porque ya no está rodando. Vemos como todos los probadores estuvieron aquí en junio. No es una gran ventaja, pero tener los comentarios de un piloto es importante”, explicó el francés que se extraño de que “no se haya subido a la moto desde febrero”.

Uno de los problemas que afrontó Yamaha en Austria fue el de los frenos.

“Spielberg es un circuito de muchas frenadas y muy fuertes, en general creo que este problema lo podríamos tener en Tailandia y Japón, pero aquí en Misano volveremos a la normalidad y el problema con los frenos aquí no lo tendremos”.

Por último habló sobre el peligro real de contagiarse por coronavirus, como le ha pasado a Jorge Martín.

“Yo duermo en el circuito, no salgo durante el fin de semana de carreras y me lo tomo muy en serio. Hay que ir con mucho cuidado porque es peligroso. En aras a la seguridad no vamos a asumir ningún riesgo”, zanjó el de la Costa Azul.