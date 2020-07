Viñales: “Estoy muy contento de que Pol haya fichado por Honda”

Maverick Viñales fue el piloto más rápido en el test oficial de MotoGP que se celebró este miércoles en Jerez, a la espera de arrancar la temporada con el Gran Premio de España durante este próximo fin de semana.

El corredor de Yamaha ya demostró ser rápido y constante en los test de Sepang y Qatar, en febrero, y tras el parón debido a la pandemia, ha mantenido su velocidad.

“La moto es la misma de Qatar, no hemos tocado nada. Cada día que pase la moto irá mejor, hacía tiempo que no se rodaba aquí. Hemos buscado algo de puesta a punto, pero la moto estaba bien y no hay que hacer cambios porque nos podemos perder. No hemos recibido piezas nuevas”, ha explicado Maverick.

El calor que reina en Jerez puede ser un hándicap para la M1, que en los últimos años ha sufrido en altas temperaturas.

“Con 60 grados en pista la moto ha funcionado muy bien y las sensaciones han sido buenas, así que aquellos problemas creo que ya son historia, sobre todo porque hemos ido más rápido por la tarde que por la mañana. En Malasia también fuimos rápido, así que ese tema del calor no me preocupa”.

Ser el más rápido a dos días del inicio del fin de semana, es una excelente señal de cara al domingo.

“Sí, pero los demás también van a mejorar, hay que seguir trabajando porque nunca estas suficientemente satisfecho, hay que seguir mejorando. Seguro que Marc estará fuerte y para poder batallar hay que mejorar mucho la moto”.

“La velocidad punta sigue siendo un factor que nos cuesta. Yamaha está trabajando bien y rápido, les costaba antes reaccionar, pero ahora han mejorado en eso”.

En una temporada tan atípica y extraña, cualquier factor puede ser determinante. Maverick corre este año junto a Valentino Rossi, que acaba contrato con Yamaha y debe negociar su futuro con Petronas. Motorsport.com le pregunto a Mack si hubiera preferido empezar la temporada con ese tema zanjado para evitar distracciones en el equipo, y también cuál era su opinión sobre el fichaje de Pol Espargaró por Honda para 2021.

“La decisión de los demás pilotos no me incumbe mucho. Nosotros fuimos bastante inteligentes, cerramos antes de que empezara todo, y tengo un buen sitio y una moto para intentar ganar, que es lo más importante”.

“Respecto a las noticias de estos días, tengo que decir que estoy contento por Pol, creo que se merece esta oportunidad y ojalá vaya fuerte y esté ahí delante luchando con nosotros. Otro piloto español ahí delante es perfecto, nos viene genial”.

