Tras conseguir la pole el sábado, Maverick Viñales señalaba que cualquier Yamaha podía conseguir la victoria en la carrera. Las cuatro M1 coparon las primeras plazas de la parrilla y la principal amenaza parecía que se colase alguna Ducati en la salida.

Los peores presagios se cumplieron. El catalán volvió a salir mal y le adelantaron Franco Morbidelli, Valentino Rossi y Jack Miller. En la vuelta 7 también le pasó Fabio Quartararo, justo antes de caerse.

Pero lejos de mejorar, la situación se siguió torciendo. Aunque el rendimiento del australiano se vino abajo, tanto Joan Mir como Alex Rins también dieron cuenta del de Roses (Girona), que acabó sexto y sin haber estado en ningún momento en posición de pelear por la victoria.

"¿Ayer hice el récord de la pista y hoy no sé ir en moto?", ironizaba Viñales al acabar. "Paso de romper el récord de la pista a ser un cono para los demás pilotos. Es difícil, porque en los entrenamientos estoy siempre entre los tres primeros y en la carrera me barren porque la moto no va".

El #12 no tiene aún una explicación para lo ocurrido, pero descarta que sean los neumáticos.

"No creo que el problema sean los neumáticos. Las gomas son negras y redondas y son las mismas para todos, creo que es cuestión de la moto. No sé qué ha pasado, porque en entrenamientos fui muy rápido con esa goma dura trasera. Es la misma sensación que en las otras carreras".

"Es como si pilotara sobre hielo en la rueda trasera. En Jerez me pasó lo mismo. La telemetría refleja que la rueda trasera patina. Es la dinámica que tengo con Yamaha, que me puedo entrenar al máximo pero en las carreras no salen las cosas. Con el depósito lleno y poco agarre es prácticamente imposible pilotar. Cuando sigo a alguien no puedo conducir, me los encuentro en mitad de la curva", explica.

El problema se repite y Viñales empieza a desesperarse.

"Es más de lo mismo desde hace 30 carreras. Es muy difícil como piloto seguir motivado. Tengo que cambiar mi estilo de pilotaje 70 veces durante un mismo fin de semana. El problema es que no nos dan ninguna explicación", zanja.

