Márquez: “Pude volver a hacer malabares encima de la moto”

Al piloto de Honda se le vio distinto este domingo en Montmeló. A diferencia de las carreras anteriores, en las que pareció correr a la defensiva, esta vez volvió a mostrar alguna pincelada de la agresividad que siempre le caracterizó, por más que su actuación solo durara siete vueltas. Márquez se fue al suelo en el octavo giro al paso por la curva 10, y mientras peleaba con Aleix Espargaró por la sexta plaza.

El piloto de Cervera (Lleida) le exigió demasiado en frenada a la RC213V, hasta el extremo que el tren delantero cedió y él terminó en la grava por segundo domingo consecutivo –la semana pasada, en Mugello, se cayó en el segundo giro–.

En condiciones normales, el #93 estaría muy cabreado por el error cometido, pero dado el momento que atraviesa, tanto a nivel físico como en lo relativo al potencial de su moto, prefiere centrarse en los aspectos positivos.

Así fue el accidente: Vídeo: tercer abandono consecutivo por caída de Marc Márquez en Barcelona

“Disfruté mucho durante esas siete vueltas. Hasta ahora, todas las carreras las había tenido que gestionar, pero esta vez quise salir y aguantar hasta donde pudiese. Aquí no noté tanta limitación física”, resumió Márquez. “Comencé a hacer algo de malabares encima de la moto. Yo no estoy ayudando a suplir los problemas que tiene, pero ella tampoco acompaña. Hay que entender qué se ha hecho en la Honda desde que me fui yo”, desgranó el catalán, que en la próxima cita se verá en Sachsenring, uno de sus circuitos talismán (ha ganado siete veces consecutivas en MotoGP), entre otras cosas por estar básicamente configurado con curvas a la izquierda.

“A Alemania iré a no ser que cambien mucho las cosas, a nivel físico, tras el test de mañana. Decidí no ser cobarde. Lo fácil sería quedarme en casa y volver cuando estuviera mejor, pero correr es la única forma que tengo de estar encima de la moto. Hay cámaras y hay riesgo, pero tenemos que seguir rodando. Estoy preparado para no ganar y también para caerme, porque sé donde estoy. No hay que dejarse llevar por la ilusión y ser conscientes de dónde estamos”, añadió el español, que consideró “vital” el ensayo colectivo de este lunes en el ‘Circuit’.

“Perdemos muchos en aceleración, y eso nos lleva a tener que recuperar en frenada. Cuando haces eso te arriesgas a caerte, como ocurrió aquí. Peleaba con Aleix y él me iba sacando ventaja en varios puntos, así que yo traté de recortar en las frenadas”, relató Márquez.

Sobre la polémica alrededor de Fabio Quartararo, el leridano cree que los comisarios deberían de haberle advertido para que se pudiera subir la cremallera del mono una vez se le abrió.

“Lo debatimos con el equipo. El tema saldrá en la Comisión de Seguridad. Creo que habría sido injusto sacarle bandera negra, pero a la vez es algo peligroso, como llevar una pieza colgando de la moto. En mi opinión tendría que haberse apartado, perdido tres segundos subiéndose la cremallera del mono, y seguir después”, zanjó Márquez.

Las fotos de Marc Márquez en el Gran Premio de Catalunya 2021 de MotoGP

