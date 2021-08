Márquez admite que fue “un golpe inesperado” ver que no ha mejorado físicamente

El corredor de Honda sigue con el proceso de recuperación de la grave lesión sufrida hace un año en Jerez, y las tres operaciones quirúrgicas que necesitó para poder volver a las pistas en el Gran Premio de Portugal tras nueve meses de baja.

Las cinco semanas de parón estival estaban marcadas en la agenda de Marc Márquez como un punto de inflexión a la hora de dar pasos definitivos hacia su recuperación. Sin embargo, el catalán admitió que la realidad al subirse este viernes a la moto por primera vez desde el Gran Premio de los Países Bajos, a finales de junio, ha sido “un golpe”, ya que se ha encontrado peor de lo que esperaba.

“El descanso del verano y las semanas en las que he podido entrenar me han ido bien física y mentalmente. Pero honestamente, pensaba que el paso en la mejora sería más grande”, reconoció apesadumbrado el corredor.

“Ya cuando he salido al FP1 he notado molestias y me doy cuenta de que para evolucionar en la lesión tengo que estar encima de una MotoGP. Puedo hacer flat track, motocross, CBR, mil historias en el gimnasio, pero hasta que no te subes a la moto de carrera no simulas los movimientos exactamente, y hay ciertos músculos que estaban mejor en Assen que hoy. Por eso digo que pensaba que el paso adelante en la recuperación sería mayor”, ha seguido con su valoración.

El de Honda admitió que comprobar que su estado físico no ha mejorado lo esperado le ha contrariado.

“La mejora no ha sido la prevista y eso ha sido un golpe para mí, porque no lo esperaba, pero hay que seguir rodando y tener paciencia. Pese a todo, no iba lento, he tenido un nivel aceptable, pero no el que busco, siempre quieres más y buscas la perfección”.

“Tenemos que seguir trabajando para entender qué está pasando. En el FP1 me he encontrado muy mal en la primera salida y luego cada vez mejor, y esto quiero pensar que es un punto positivo”, zanjó el #93.

(Haz click sobre la imagen para ver todas las fotos de Marc Márquez en el GP de Estiria 2021 de MotoGP)