Spielberg.- Il Dottore había prometido que resolvería su futuro durante las vacaciones de verano, y así lo hizo: fue en un barco, por las costas de Croacia, donde llegó a la conclusión de que había llegado el momento de poner fin a una de las trayectorias más relumbrantes de la historia del deporte.

Rossi siempre dijo que serían los resultados los que terminarían por decidir su futuro, y los resultados, hasta el momento, son los peores de su vida: ocupa la 19ª posición de la tabla general con solo 17 puntos y tras haber terminado entre los diez primeros en una sola ocasión: Mugello. Su último podio lo logró el año pasado en Jerez –el único que se adjudicó en 2020–, y lleva sin ganar desde 2017 (Assen).

El corredor italiano reconoció este viernes, una jornada que se complicó por la lluvia –terminó el último, a 3,2 segundos del primero–, que las personas de su entorno que más le presionaron para que siguiera corriendo fueron su padre y los corredores de la Academia VR46.

Su madre, en cambio, fue una de las últimas personas en enterarse de una decisión que, por inesperada, la dejó sin aliento. “Cuando le dije a Stefania que había decidido dejar de correr a final de año se quedó sin poder articular una sola palabra”, convino Rossi, completamente superado por el alud de mensajes de reconocimiento recibidos tras su conferencia de prensa.

“Fue increíble la cantidad de mensajes que recibí ayer. De pilotos de Fórmula 1, de futbolistas, de atletas, de rivales. Me escribió Stoner, Biaggi, Dovizioso. Normalmente, cuando hago una buena carrera recibo muchos mensajes, pero ayer fue demasiado”, reconoció el de Tavullia.

“A lo largo de todo este tiempo, quien más me trató de convencer para que siguiera corriendo fue mi padre y los pilotos de la Academy. Graziano venía a mi casa para presionar, pero al final no pudo”, desveló el #46, que, superada la emoción del jueves, este viernes tuvo que centrarse de nuevo en su faceta de piloto: “Ayer estaba listo para transmitir mi decisión, pero quiero ser más competitivo en esta segunda parte de la temporada. Cuando uno se sube a estas motos debe estar concentrado porque, si no, puede ser peligroso”, prosiguió el multicampeón, que con vistas a este domingo solo espera una cosa: “Que llueva o que esté seco, pero que la pista no esté a medio camino porque, en ese caso, lo pasamos muy mal por la falta de tracción”.

(Haz click sobre la imagen para ver todas las fotos de Valentino Rossi en el GP de Estiria 2021 de MotoGP)