Duro ataque del jefe de Tech3-KTM a Lecuona: “Está perdido”

Después de un 2020 triunfal, el fabricante austríaco KTM en general, y el equipo satélite Tech3, en particular, han protagonizado una arranque de curso decepcionante.

Las nulas prestaciones de las motos naranjas en los test de pretemporada y en las dos primeras carreras de Qatar se achacaron a que la maquinaria de Mattighofen no se adaptaba bien al trazado de Losail, pero las cosas no mejoraron extraordinariamente en Portimao.

El pasado año, Miguel Oliveira se impuso de forma aplastante en el Gran Premio de Portugal con la Tech3-KTM, mientras que Pol Espargaró acabó cuarto aquella carrera con la moto del equipo oficial. Este año, Brad Binder fue el mejor piloto de la marca, terminando quinto, mientras que Oliveira se fue al suelo y los corredores del Tech3 acabaron a una distancia sideral.

Lecuona, que el pasado año no corrió en Portimao aquejado de la COVID-19, terminó último a más de 50 segundos del ganador, aunque en su descarga hay que decir que el valenciano llegaba a Portugal después de pasar por el quirófano debido a un episodio de síndrome compartimental que le ha condicionado desde la pretemporada y que, además, es reiterativo.

Nada de eso, sin embargo, endulzó las sorprendentes declaraciones del siempre mesurado propietario del equipo Tech3, Hervé Poncharal, que arremetió con dureza contra el joven corredor español.

“No tengo palabras, creo que está completamente perdido. Nada funciona”, dijo el patrón del equipo francés.

“Siempre hay que encontrar el lado bueno de todo el fin de semana y lo positivo es que los dos pilotos acabaron en los puntos, que son los primeros de la temporada”, valoró Poncharal tras la carrera de Portimao, antes de reconocer que eso no era suficiente.

“Lo sé, estamos bastante abajo, pero aun así, es un comienzo. Así que si queremos ser completamente objetivos, estamos lejos”, admitió.

Centrándose en la actuación de Lecuona, Poncharal no fue nada empático con el joven corredor de 21 años, que afronta su segunda temporada en la clase reina, después de un primer año marcado por todo tipo de calamidades.

“De Iker, diría, que lo único positivo es que obtuvimos un punto, pero sinceramente, no sé qué decir en este momento. No tengo palabras y creo que él está completamente perdido. Cuando recuerdo al Iker de principios del año pasado, estaba lleno de energía, a veces cometiendo errores, pero siempre presionando. Este año por alguna razón no hay nada que funcione, no hay brillo. Entonces, sí, obtuvimos un punto, pero estamos muy, muy abajo”.

Poncharal cree que la KTM funciona y que, por tanto, son los pilotos los que deben dar el paso adelante.

“Necesitamos hablar, necesitamos preguntarnos que está pasando. Vimos que la KTM es competitiva, Binder terminó quinto, creo que a 1,8 segundos del segundo, que es otra buena actuación después de Qatar. Claramente, la moto está ahí. No queremos hablar demasiado sobre aspectos técnicos. Necesitamos dar una mejor sensación a nuestros pilotos, tenemos que hacer que sean un poco más hambrientos y esperemos que eso suceda en Jerez. Ya es la cuarta ronda del campeonato y todos deben despertar y empujar”, exigió Poncharal tras la carrera de Portimao.

Algunas especulaciones enmarcan este poco habitual ataque de Poncharal a Lecuona en las intenciones del francés de no seguir contando con el piloto español en el futuro. El extraordinario arranque de temporada del también español Raúl Fernández en Moto2, con el equipo Ajo-KTM, está maravillando a la casa austríaca y Poncharal podría estar maniobrando en ese sentido.

Tech3 ya adelantó, en 2019, el debut del propio Lecuona en la clase reina, haciéndole correr la última carrera de aquella temporada, en Valencia, con solo 19 años y sustituyendo al entonces lesionado Oliveira.

Por su parte, este lunes, en la previa del Gran Premio de España, Iker admitía que debe cambiar el rumbo.

“Este fin de semana en Jerez sé que tengo que seguir trabajando duro y que tengo que mejorar mucho. Espero poder recuperar finalmente mis buenas sensaciones con la moto del año pasado. No hay mucho que decir, pero necesito mejorar el nivel este fin de semana", apuntó.

