Raúl Fernández supera a Márquez y Rins para ser el mejor debutante de Moto2

El piloto de San Martín de Valdeiglesias (Madrid) ha protagonizado un excelente estreno en la categoría intermedia, subiendo al podio en la segunda carrera en Qatar y ganando la tercera en Portimao. A eso se le suma la quinta plaza que cosechó en el arranque de la temporada, con lo que en total acumula 52 puntos que le sitúan segundo del campeonato, a cuatro de su compañero, Remy Gardner.

Para encontrar un debut mejor que el de Raúl Fernandez en la clase intermedia hay que remontarse a la época de 250cc, concretamente al año 2003. Entonces, Manuel Poggiali ganó las dos primeras carreras y fue cuarto en la siguiente. El sanmarinense sumó 63 puntos y empezó a cimentar las bases del título que finalmente lograría esa temporada.

Ni siquiera nombres como Dani Pedrosa (2004), Jorge Lorenzo (2005), Marc Márquez (2011), Maverick Viñales (2014) o Álex Rins (2015) tuvieron mejores números de inicio que el piloto del Red Bull KTM Ajo en su salto a la categoría intermedia.

El madrileño es el mejor debutante tras tres carreras desde el cambio de 250cc a Moto2. Hasta ahora, ese reconocimiento recaía sobre Rins. El barcelonés sumó 49 puntos y dos podios, pero se le resistió la victoria. Viñales, por su parte, arrancó su único año allí antes de subir a MotoGP con un cuarto puesto y ganó la segunda carrera, pero tuvo un 'cero' en la tercera y dejó su contador en 38 puntos. En cuanto a Marc Márquez, ni siquiera puntuó.

Un debut de campeonato

Analizando los números de todos los campeones de Moto2, Raúl Fernández presenta unas cifras que le ponen de cara para luchar por el título en su primer año. De las últimas 11 temporadas, en cuatro de ellas habría sido líder con su actual balance a estas alturas de campeonato. No obstante, el #25 no quiere oír hablar de ese objetivo.

"Quiero seguir carrera a carrera. No voy a pensar en otras cosas, ya que mi objetivo es ir paso a paso con los pies en el suelo. Quiero disfrutar de cada momento y, sobre todo, divertirme cada vez que me suba a la moto. Espero mantener los resultados. Hemos puesto el listón muy alto, pero no hay que olvidar que las cosas cambian. Al fin y al cabo, este es mi primer año en la categoría y me encontraré con situaciones nuevas. Si seguimos por este camino, todo llegará", zanja el campeón del FIM CEV Repsol 2018.

