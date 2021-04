Lorenzo cree que Yamaha no da el mejor trato a Morbidelli

Morbidelli sigue con la M1 'A-spec' para la temporada 2021, que es efectivamente una Yamaha 2019 ligeramente mejorada, con la que logró ser subcampeón del mundo la temporada pasada y sumó tres de las siete victorias de la marca japonesa.

Yamaha ha ganado las tres rondas de 2021 hasta ahora con sus pilotos oficiales Maverick Vinales y Fabio Quartararo con la M1 más nueva, y el francés lidera la clasificación por 15 puntos.

Morbidelli sufrió hasta ser 18º por un problema técnico en el Gran Premio de Qatar, y actualmente es 11º en la clasificación de pilotos después de ser 12º y 4º en las rondas de Doha y Portugal.

El italiano expresó frustración por su situación dentro de Yamaha tras los problemas del GP de Qatar, aunque luego dio marcha atrás y matizó su malestar.

Pero el ex piloto oficial de Yamaha, Jorge Lorenzo, siente que Morbidelli no está siendo tratado como debería, y que debe concentrarse en "demostrarle a Yamaha que está mal".

"Bueno, mi opinión es quizás bastante fuerte, pero creo que Yamaha en este caso no está tratando a Franco de la mejor manera porque fue segundo en el mundial del año pasado", dijo Lorenzo en su programa de YouTube 99 Seconds.

“Ducati da a sus cuatro pilotos [el equipo oficial y el Pramac] prácticamente la misma moto y Yamaha no lo está haciendo, precisamente con Franco".

“Ahora, creo que Franco debería exigir el mismo trato a Yamaha y hace bien amenazando entre comillas, empezando a hablar con otros fabricantes o quien lo quieran".

"Pero una vez que se pone el casco y se sube a la moto, tiene que concentrarse en sacarle el máximo partido y demostrarle a Yamaha que se equivocan al no darle el mismo trato".

Lorenzo también habló sobre las principales debilidades de Viñales como piloto, que fue 11º en Portugal y sonó un poco pesimista después.

"Es joven y saldrá de esto y volverá a ganar carreras", analizó Lorenzo.

“Lo que está claro es que tiene dos handicaps que le están limitando mucho. El primero son las salidas; tiene que mejorar en eso, tiene que tomarse muy en serio el tratar de mejorarlas porque le están limitando mucho".

"Y luego esos altibajos emocionales que creo que tiene, creo que necesita ser mucho más consistente porque al final siempre habrá problemas".

"La Yamaha en algunos circuitos no va a ir bien, en otros serás tú quien no te sientas rápido en el circuito o con la moto y no puedes ir rápido".

"Tendrás accidentes, lesiones, momentos en los que estarás peor física o emocionalmente y ahí tienes que ser constante, pensar siempre en positivo, intentar sacar el máximo de puntos posibles sin excusas y sin decir que todo es un desastre".

