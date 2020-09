El español se fue al suelo en las tres primeras carreras de la temporada, circunstancia que hizo que comenzaran a circular rumores acerca de una hipotética salida del equipo, a pesar de disponer de contrato para 2021.

Sin embargo, la novena y la décima posiciones obtenidas en las dos citas consecutivas en el Red Bull Ring comenzaron a cimentar una recuperación que se confirmó este viernes, en Misano.

Lecuona finalizó el 20º en la sesión matinal, para dar un zarpazo en la de la tarde, en la que merodeó siempre entre los 10 primeros y en la que finalmente se estableció el cuarto, dos décimas por detrás de Pol Espargaró, su teórico jefe de filas en la marca de las motos naranjas.

“Evidentemente que esto es un buen arranque, pero aún tengo que mejorar mucho. En el test [de hace unos días] lo pasé mal. He trabajado mucho en mí mismo. He mejorado mucho mi ritmo circulando solo”, convino el español, que incluso sirvió de referencia a Polyccio: “Si Pol me sigue es que voy rápido. Me he impresionado a mí mismo”.

Sobre los rumores nacidos a raíz de mala racha en las tres primeras carreras, Lecuona se limitó a agradecer el apoyo recibido por parte de la estructura de Hervé Poncharal.

“Se han dicho muchas cosas, pero yo solo puedo agradecer al equipo la confianza que ha depositado en mí”, añadió el valenciano, que cada día se siente más suya la RC16.

“Hay que decir que, en un principio, la moto que probé en Cheste era mucho más complicada. Pol y Dani [Pedrosa] han hecho un gran trabajo. La KTM admite varios estilos distintos. Yo me siento muy cómodo con ella”, cerró el #27.

Las fotos del inicio del GP de San Marino