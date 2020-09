El salto de KTM es tan espectacular que hasta el propio Pol Espargaró no da crédito de poder ser tan competitivo en pistas tan diferentes como son Brno, el Red Bull Ring y, ahora, Misano.

“No creía que pudiéramos estar todas las carreras a este nivel. Hay que esperar, creo que no estamos tan bien como en Austria. Las Yamaha están mejor de ritmo, van muy rápido, pero estamos infinitamente mejor que el año pasado aquí. Me alegra pensar que podemos repetir lo de Brno y Austria, pero hay que ser pacientes. Es un circuito con nuevo asfalto, con neumáticos nuevos para muchos. Es solo el primer día, pero pienso que tenemos opciones de hacer una buen carrera. No digo para ganar, pero para estar entre los cinco primeros”, expresó el corredor de Granollers.

Con estas prestaciones, Pol busca la motivación en grandes retos, como acabar el Mundial entre los tres primeros.

“Todo esto es muy positivo pensando en el campeonato. Estamos a pocos puntos del primero, pese a los dos ceros que llevamos y quién sabe, puede que quizá podamos llegar a final de año con opciones de acabar entre los tres primeros, y eso me mantiene muy motivado”, aseguró este viernes en Misano, tras acabar con el tercer mejor tiempo de la primera jornada del Gran Premio de San Marino.

Pese a todo, las Yamaha se han mostrado muy fuertes en este circuito, al que llegaban completamente a ciegas.

“Sinceramente, me han sorprendido un poco porque han ido muy rápido, sobre todo por la mañana Maverick. Volé con el desde Barcelona y tenía unas expectativas muy altas. Ellos saben que aquí son rápidos y la M1 va muy bien en esta pista. Esperan mucho de estas dos carreras”, dijo.

El de KTM cree que Yamaha es consciente de que si quieren dar el golpe, deben hacerlo en este doblete italiano.

“No les quedan muchos circuitos que se les adapten tan bien, tienen dos carreras aquí, muchos puntos en juego, y saben que tienen que aprovechar para sacar ventaja a Ducati, incluso a nosotros. Lo tienen claro y quieren hacerlo. A una vuelta son muy rápidos, y en ritmo de carrera tienen más que el resto. Veremos que podemos hacer contra ellos”, remachó.