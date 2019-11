Lorenzo: “No pienso en el peligro, solo en ir rápido”

Cheste.- Las caídas y las lesiones acabaron por decidir al mallorquín que lo mejor era poner punto y final a su carrera este fin de semana, el último de la temporada, en Valencia.

Es por ello, que una vez ya tomada la decisión, se debe hacer difícil para el balear jugarse los bigotes una vez más, la última, antes de la retirada.

“No pienso en el peligro ahora mismo, estoy muy concentrado en encontrar la mejor puesta a punto, como siempre, en probar cosas, tratando de mejorar e ir rápido. Mañana haré lo mismo. Es evidente que saliendo tan atrás te enfrentas a un riesgo mayor que si lo haces con el grupo delantero. Pero tras unas vueltas la carrera se estabiliza, cada uno sigue su ritmo y vamos a ver hasta dónde me alcanza el ritmo que pueda tener”.

Para Lorenzo el viernes fue un día de muchas emociones.

“Es el cuarto día más importante de mi carrera, terminé de responder mensajes y hacer entrevistas a la una de la madrugada. Estoy muy agradecido, se puede decir que cuando una se retira todos los comentarios son buenos y estoy muy contento por cómo me han tratado. Quizá hace diez años no hubiera sido así, pero ahora la gente es posible que me respete un poco más por mi trayectoria”.

“Valencia siempre se me ha dado bien, de la espalda cada semana estoy mejor, llevo tiempo sin caerme y eso se produce en hacer mejores tiempos. Márquez es el que tiene mejor ritmo y a ver si podemos conseguir la Triple Corona, algo inesperado por mis resultados, pero que ojalá podamos celebrarlo el domingo”, remacha.

