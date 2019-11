Lecuona: “No quiero terminar último”

Cheste.- En menos de un mes, la vida de Iker Lecuona ha dado un giro de 180º. Cuando lo tenía todo cerrado para continuar en Moto2 con el equipo de Aki Ajo, en el Gran Premio de Australia se anunciaba por sorpresa su salto a MotoGP para 2020 con el Red Bull KTM Tech 3.

Precisamente en Phillip Island se lesionaba el que será su próximo compañero, Miguel Oliveira, que no estará este fin de semana, y su lugar será ocupado por el valenciano. Así, el piloto de 19 años anticipa su debut y se convierte en el tercer corredor más joven en estrenarse en la categoría de las motos pesadas.

Si el salto a MotoGP ya vino por sorpresa, aún más llega este precipitado debut. Lecuona tenía previsto subirse por primera vez a la RC16 el próximo martes en el primer test oficial de pretemporada, pero su participación en el Gran Premio de Valencia le permitirá acumular tres días más de experiencia.

"Para mí este fin de semana es como un test", explica Lecuona. "Tres días más con esta moto antes de navidad es algo positivo. Así tengo más kilómetros. Es un nuevo equipo. Quiero disfrutar y ya veremos".

Lecuona no se marca un objetivo en particular para este fin de semana. Disputará su primera carrera sin ninguna experiencia previa, por lo que todo es una interrogante y asume que cualquier cosa puede pasar.

"No quiero terminar el último, pero si sucede no pasa nada. La próxima temporada es mi año en MotoGP, no esta semana. Con calma. Estoy listo para subir, pero no sé si para hacerlo en este gran premio. Sé que va a ser difícil. Muchos nervios, feliz, un poco extraño", zanja.