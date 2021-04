Joan Mir: “La actuación de Márquez no me ha sorprendido en absoluto”

Joan Mir acabó la primera jornada del Gran Premio de Portugal con el tercer mejor registro en la hoja de tiempos, lo que le da el acceso provisional a la Q2, algo que no pudo conseguir en las dos primeras citas del año, en Qatar.

Este pasito adelante, aunque sea momentáneo, es positivo para las Suzuki, siempre sufriendo en clasificación y este viernes perfectamente colocadas tercera y cuarta.

“Estoy contento con este primer día, he podido pilotar bastante natural, me han salido los tiempos rápido, me he sentido bien con la moto y el trabajo ha sido bueno. Mañana intentaremos seguir con este ritmo y mejorar un poco más para llegar preparados a la carrera”, valoró Mir tras la jornada.

Además del tercer puesto de Mir, Alex Rins acabó cuarto, lo que pone a las dos GSX-RR entre los primeros, dejando claro que la moto se adapta bien a este circuito.

“Creo que no tenemos una gran ventaja en ningún punto, pero somos buenos en todo en este circuito. Esto hace que la base de la moto sea buena, no sé decir en qué somos mejores que los demás, porque no lo sé. Pero ha sido poner la moto en la pista y los dos pilotos hemos ido rápido. El defecto más grande es el de la clasificación y aquí, de momento, ha funcionado”, apuntó el balear.

Con la reaparición de Marc Márquez, Mir ha podido coincidir, como campeón, con el dominador de los últimos años, lo que puede ser un aliciente.

“No me ha sorprendido la actuación de Márquez. Sabemos que aquí la Honda funciona bien y son todos rápidos, y el potencial que tiene Marc, que ha llegado al cien por cien y puede apretar. Sabe claramente cómo llevar una MotoGP y es normal que vaya así de rápido. A mí no me ha sorprendido en absoluto, para nada, por todo lo que ha hecho lo único que espero de él es que esté a ese nivel”.

“No me motiva ni me deja de motivar su presencia, estoy al cien por cien y con lo que tengo intento dar el máximo. Lo que hagan los demás es su problema, intento dar el máximo e irme a casa satisfecho”, añadió.

Por último, el corredor de Suzuki valoró a qué pilotos veía más competitivos tras esta primera toma de contacto con Portimao.

“Veo a los dos pilotos oficiales de Yamaha muy fuertes. Seguramente Morbidelli también tiene buen ritmo, y además no ha montado goma nueva. Veo a Pecco (Bagnaia) muy fuerte, hay mucha igualdad y es complicado saber quién va a tener algo más mañana. Los destellos de hoy sirven porque vemos a quién le está costando menos, pero es pronto para saber quién va a luchar por la carrera, espero estar por ahí y hacer una buena clasificación mañana”, zanjó el de Palma.

Las fotos de Joan Mir en el Gran Premio de Portugal 2021 de MotoGP

