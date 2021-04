Viñales: “Márquez estará en la pelea, ir en moto no se olvida”

Viñales fue el primer ganador de la temporada en Qatar, y comparte el segundo puesto de la general con su compañero de equipo, Fabio Quartararo, una posición que espera poder defender, si no mejorar, este fin de semana en el Circuito de Portimao.

Sin embargo, las primeras impresiones tras los dos primeros libres del fin de semana no fueron las mejores.

“No hemos tenido un buen feeling, es algo relacionado con el agarre, porque hemos probado los dos neumáticos y el problema ha sido el mismo. Estoy contento porque, al menos, el pase a la Q2 de momento está asegurado si mañana pasa algo”, valoró el de Yamaha.

A diferencia del año pasado, Viñales se mostró tranquilo pese a no haber podido rodar a su gusto ni tener la moto en su punto.

“Sobre todo lo importante es entender las cosas, entonces estás tranquilo. Es como hoy, no tenía buenas sensaciones, pero cuando ha terminado el entrenamiento hemos entendido lo que pasa y eso te hace estar tranquilo. Lo que ha cambiado respecto al año pasado es que intento entender lo que pasa, no ofuscarme con los problemas”, explicó.

Cal Crutchlow, nuevo piloto de pruebas de Yamaha, está este fin de semana en Portimao. Le preguntaron a Maverick si había podido intercambiar información con el británico.

“Hoy de momento no he hablado nada con él, por la tarde veremos si podemos intercambiar opiniones en la reunión que hacemos con todos los pilotos. Siempre es importante ver lo que dice alguien que lo ve desde fuera”, apuntó.

Por último, le preguntaron a Mack por la reaparición de Marc Márquez, y si le veía en la pelea por la victoria el domingo.

“Probablemente estará, no me ha sorprendido para nada su actuación, ir en moto no se olvida. Cuesta volver por el tema físico, pero ir en moto no se olvida y seguro que estará ahí”, pronosticó el chico de Roses.

Las fotos de Maverick Viñales en el Gran Premio de Portugal 2021 de MotoGP

Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing 1 / 49 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing 2 / 49 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing 3 / 49 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing 4 / 49 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing 5 / 49 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing 6 / 49 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing 7 / 49 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing 8 / 49 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing 9 / 49 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing 10 / 49 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing 11 / 49 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing 12 / 49 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing 13 / 49 Foto de: MotoGP Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing 14 / 49 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing 15 / 49 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing 16 / 49 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing 17 / 49 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Miguel Oliveira, Red Bull KTM Factory Racing, Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, Joan Mir, Team Suzuki MotoGP, Johann Zarco, Pramac Racing, Marc Márquez, Repsol Honda Team, Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing 18 / 49 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Miguel Oliveira, Red Bull KTM Factory Racing, Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, Joan Mir, Team Suzuki MotoGP, Johann Zarco, Pramac Racing, Marc Márquez, Repsol Honda Team, Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing, media 19 / 49 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing 20 / 49 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing 21 / 49 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing 22 / 49 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing 23 / 49 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing 24 / 49 Foto de: Yamaha MotoGP Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing 25 / 49 Foto de: Yamaha MotoGP Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing 26 / 49 Foto de: Yamaha MotoGP Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing 27 / 49 Foto de: Yamaha MotoGP Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing 28 / 49 Foto de: Yamaha MotoGP Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing 29 / 49 Foto de: Yamaha MotoGP Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing 30 / 49 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing 31 / 49 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing 32 / 49 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing 33 / 49 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing 34 / 49 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing 35 / 49 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing 36 / 49 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing 37 / 49 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing 38 / 49 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing 39 / 49 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing 40 / 49 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing 41 / 49 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Ganador de la pole Jorge Martin, Pramac Racing, Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing parc ferme 42 / 49 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing parc ferme 43 / 49 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Top 3 Clasificados: ganador de la pole Jorge Martin, Pramac Racing, Johann Zarco, Pramac Racing, Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing parc ferme 44 / 49 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing 45 / 49 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing 46 / 49 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing 47 / 49 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing 48 / 49 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing 49 / 49 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images