Dovizioso: "Michelin ha perdido el control de los neumáticos"

Una semana después de ganar en el Red Bull Ring, Andrea Dovizioso no estuvo nunca en posición de aspirar a su segunda victoria consecutiva en el mismo circuito. A pesar de haber trabajado durante todo el fin de semana con el compuesto medio trasero, desde la primera carrera se dio cuenta de que algo no funcionaba bien.

Cuando se suspendió por el accidente de Maverick Viñales, el italiano marchaba octavo, con problemas de gomas y lejos de un Joan Mir que iba directo hacia la victoria. En la segunda pudo remontar hasta la quinta plaza, pero acabó sin entender qué había pasado.

"No hay una explicación clara a estos altibajos en todo el mundo", comenzó Dovizioso. "Si sabes por qué, trabajas en ello, pero esto no está pasando ahora. Llegamos de una carrera en la que fuimos muy rápido. Trabajamos para la carrera, fuimos rápidos y consistentes. Luego en la carrera los neumáticos se comportan de una manera completamente diferente. Arrancas y eres más lento que la mayoría".

Una situación que convierte en impredecible el campeonato.

"¿Cómo se gana un campeonato así? Realmente no lo sé. Si le preguntas eso a todos los que corrieron hoy y te responden, están mintiendo. Nadie tiene la situación bajo control. Ahora es imposible decir quién hace bien qué. Nadie tiene respuestas. Todo el mundo hace suposiciones, pero la situación no está bajo el control de nadie".

El #04 apunta al origen del problema.

"En mi opinión hay un problema con la ventana de funcionamiento de los neumáticos, que es muy pequeña, pero también de calidad. No sólo es mi opinión. Hemos hablado de ello en la Comisión de Seguridad y mucha gente está de acuerdo. Hay un problema de que un neumático no es igual que otro. No quiero señalar con el dedo a nadie, pero cuando haces dos carreras en la misma pista, las cosas no pueden ser tan diferentes. Ya nos habíamos quejado del nuevo neumático este invierno y ahora todos lo hacen. Creo que Michelin está haciéndolo lo mejor que puede. Ellos entienden lo que está pasando y no cuestiono su compromiso o su interés, pero ahora mismo no tienen todo bajo control. No pueden hacer los mismos neumáticos".

Aún así, Dovizioso ya es segundo del campeonato a solo tres puntos de Fabio Quartararo.

"No quiero ser negativo, porque la situación en la clasificación es muy buena. Pero si no estás seguro de cómo y dónde ir fuerte, realmente vives al día y es muy complicado", zanja.

