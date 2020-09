Petrucci: "No veo la hora de probar la KTM"

Desde que renovó con Ducati en verano de 2019, Danilo Petrucci no sabe lo que es acabar una carrera en el top 5, y ya van 17 grandes premios. El rendimiento del italiano ha ido cayendo en picado desde que ganó en Mugello el pasado curso, lo que llevó a la marca de Borgo Panigale a separar sus caminos para 2021.

Por delante quedaba un 2020 que se está convirtiendo en una pesadilla para el de Terni. Por ahora suma 25 puntos y marcha 14º en el campeonato, con la séptima plaza en el Gran Premio de Austria como mejor resultado.

Las cosas no le fueron mejor a Petrux en el GP de Estiria, donde fue 11º a casi seis segundos de la victoria.

"En la primera carrera hice una buena salida, pero en la curva 2 me fui por el interior y muchos pilotos me pasaron por fuera. Recuperé muchas posiciones y pensaba que podía coger a Valentino, a Quartararo y al grupo de delante en el que también estaba Dovi. En la segunda, intenté hacer lo mismo, pero en la misma curva había demasiados pilotos y tuve que parar la moto. La carrera fue muy corta, así que no pude ir más rápido. Muchos pilotos eligieron el neumático blando y podían frenar mucho más tarde. La bandera roja no era necesaria. Estoy contento de que Maverick no se haya hecho daño, pero era mi mejor momento de 2020. Tenía el mismo ritmo que los pilotos de delante. Aprendí mucho y ahora quiero cambiar el rumbo de esta temporada porque no estoy satisfecho con cómo van las cosas", resumió Petrucci.

A falta de nueve carreras para cambiar el rojo de Ducati por el naranja de KTM en el equipo Tech 3, el italiano observa expectante la gran evolución que está experimentando su futura moto, que en manos de Miguel Oliveira consiguió su segunda victoria.

"Ya sabía que KTM era capaz de ganar. Siempre he creído en ellos. Desde la segunda mitad de la temporada pasada he visto grandes mejoras y cuando tuve la oportunidad de reunirme con ellos aproveché la oportunidad inmediatamente, porque realmente creía en su proyecto. Estoy muy feliz por ellos y no veo la hora de probar la moto. Pero primero tengo que cambiar el rumbo de esta temporada porque no estoy satisfecho. Quiero terminar el año de manera positiva", zanjó.

