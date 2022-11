Quartararo avisa: "No tengo nada que perder"

Cargar el reproductor de audio

Fabio Quartararo afronta un fin de semana difícil en Valencia. El piloto de Yamaha, que lideró la clasificación general de MotoGP hasta el pasado Gran Premio de Australia, llega a Cheste a 23 puntos de Pecco Bagnaia, su único rival por el título, lo que le obliga a ganar la carrera si quiere mantener vivas sus esperanzas.

"El objetivo está claro: ganar", dijo 'El Diablo' en la tradicional rueda de prensa de los jueves. "No tengo nada que perder, así que voy a dar el máximo y trataré de ir a por la victoria. Sé que no es una situación ideal, pero lo bueno es que no me tengo que preocupar por nada. Ocurra lo que ocurra, habrá sido una buena temporada. Vamos con todo", avisó.

Sin embargo, se enfrenta a una doble problemática derivada del mismo elemento: el circuito. Fabio no guarda buenos recuerdos del Ricardo Tormo; en 2020 perdió el título después de una mala carrera que terminó en la grava, y en 2021 terminó en quinto lugar por problemas de agarre.

"El año pasado tuvimos problemas con el neumático delantero, pero este año es un poco más duro y eso nos vendrá bien", explicó.

El francés puede darse con un canto en los dientes por poder correr este fin de semana. En Malasia sufrió una caída en la que se fracturó levemente el dedo corazón de su mano izquierda. Tendrá que pasar por el quirófano, pero después de que termine la temporada.

"El dedo no me duele demasiado, pero se me curva un poco", dijo el de Niza. "En Malasia no fue un gran problema, y supongo que aquí lo será aún menos. Me operaré en invierno para tener un dedo normal, porque ahora tiene un aspecto un poco raro".

La suya fue una temporada de más a menos. La primera mitad de la temporada dominó con solvencia, pese a estar en inferioridad mecánica, pero después del parón veraniego no volvió a mostrar su mejor versión.

"El arranque de la temporada no fue el mejor, y yo me quejé mucho, porque después de tanto tiempo para encontrar algo en el motor seguíamos igual. No estaba todo lo centrado que debería haber estado. Tuve un gran nivel en la primera mitad, y creo que lo mantuve en la segunda mitad, pero el resto de fábricas dieron un paso y nosotros nos quedamos estancados", recordó.

"Creo que, en términos generales, aprendes cuando tienes una temporada dura. Seguimos luchando por el título, así que no fue tan mala". Una lectura positiva después de una campaña en la que admitió "no disfrutar sobre la moto".

Aunque durante gran parte del curso parecía que su máximo rival sería Aleix Espargaró, Fabio reconoció que no tardó en darse cuenta del potencial de Pecco. "Creo que fue después de Silverstone cuando me di cuenta de que Pecco era el que iba a tener más posibilidades en el campeonato".

"Pecco hace que parezca fácil, incluso en clasificación. Lo ves por la tele y parece que vaya lento, pero es súper rápido. Me gustaría tener esa cualidad", reconoció el galo.

Aunque hubo momentos de duda, Quartararo continuará en las filas de Yamaha el año que viene, después de que la fábrica nipona le prometiese un motor verdaderamente competitivo. "Tengo muchas ganas de que llegue el martes, pero la prioridad es el domingo. Será muy importante disfrutar la carrera", concluyó.

