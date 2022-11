Pol Espargaró: "No quiero malgastar mi último fin de semana con Honda"

Cargar el reproductor de audio

Cheste.- El de Valencia va a ser un fin de semana muy especial para mucha gente, entre ellos para el campeón del mundo de Moto2 de 2013, Pol Espargaró, que llegó hace dos años a Honda en busca de un sueño y se irá, el domingo, tratando de huir de la pesadilla que ha supuesto para el tener que pilotar la indomable RC213V.

Sin tiempo para lamerse las heridas de dos años funestos, Pol se subirá ya el próximo martes a la nueva moto, en su regreso a KTM, donde tuvo sus mejores tardes en la clase reina, aunque esta vez sea en el equipo satélite GasGas-Tech3.

Para Pol casi podría ser más importante tener la cabeza en el futuro, que en el inmediato presente de cerrar su etapa con Honda, pero el chico de Granollers no quiere desperdiciar su último baile.

"Ahora mismo pienso en ambos días, también en el martes, pero primero en el domingo, esto se tiene que terminar y no quiero malgastar mi último fin de semana en Honda, quiero hacer un gran premio competitivo, me gusta ser competitivo, no me gusta ser el último", explicó Policcyo este jueves en Cheste.

"Pero es evidente que tengo la mirada puesta en el futuro, que es lo que me vale para los dos próximos años, al menos, y tengo muchas ganas de comenzar esa etapa".

Espargaró comenzó la temporada con un esperanzador podio en Qatar que, sin embargo, no tuvo continuidad, así que, por qué no podría cerrarla con una resultado brillante.

"No creo, sinceramente no creo. No es un tema de cambiar de circuito y todo va a ir bien, si no hemos sido competitivos en ningún circuito, no lo vamos a ser aquí. Quizá en Valencia estemos un poco mejor, pero no vamos a pasar de estar el 15º a ser tercero, esto no funciona así, desgraciadamente, y además, también por desgracia, tampoco depende de mi. Pero eso no significa que me vaya a dejar los cuernos otro fin de semana más e intentarlo. Este es un circuito que, además, me gusta mucho y hacerlo mal aquí sí me va a doler muchísimo", zanjó el menor de los Espargaró.