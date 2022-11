Viñales: "No creo que luchar por el título le haya venido grande a Aprilia"

Cargar el reproductor de audio

Entre las carreras de Assen, a finales de junio, y San Marino, a principios de Septiembre, Maverick Viñales sumó tres podios de cuatro posible, mientras Aleix Espargaró desafiaba a los grandes favoritos al título. Sin embargo, desde Aragón y, sobre todo, en la gira asiática, Aprilia se ha desvanecido, ha desaparecido de la batalla por las primeras posiciones.

¿Qué ha pasado para que haya sucedido esto", le preguntó Motorsport.com a Viñales este jueves, en la previa del Gran Premio de Valencia.

"No creo que haya pasado nada en particular, incluso en el equipo hemos dado el máximo, hemos trabajo bien, con la misma dinámica. Se han juntado varios factores a nivel de circuito y, sobre todo, a nivel de agarre, nos ha faltado mucha tracción trasera. Lo importante de todo esto es analizarlo y sacar conclusiones. Tenemos todo el invierno para estudiarlo para entenderlo. En Misano, Silverstone, teníamos muy buena tracción, hay que entender por qué la hemos perdido", explicó Mack.

La temporada se ha visto marcada por el dominio de Ducati con su flota de motos en la parrilla y una gran cantidad de información para trabajar, de lo que ha adolecido Aprilia con solo dos motos en parrilla. En 2023 tendrán cuatro, pero se da la circunstancia de que serán con motores diferentes, mientras los oficiales irán con la última versión, los satélite, con Miguel Oliveira y Raúl Fernández, irán con el motor de este año, lo que es un poco un contrasentido.

"Al final lo más importante es, cuando Raúl y Miguel se monten en la moto, ver la sensación que tienen, a ver si son parecidas a las que yo tuve cuando me monté, eso será importante. Ellos han pilotado una KTM, pueden traer información productiva, sobre todo de las salidas, que lo hacen muy bien. No lo sé, es verdad que no vamos a poder comparar ningún dato por llevar el motor diferente, eso es verdad, quizás de suspensiones, pero de lo demás va a ser complicado porque cada año MotoGP evoluciona mucho", advirtió.

Al respecto, Oliveira dijo que no estaba preocupado con el bajón de Aprilia en el último tercio de la temporada, pero sí inquieto, más quizá por el ambiente del equipo al verse superado por estar luchando por el campeonato que a nivel técnico.

"Lo hemos luchado a tope como equipo, incluso yo dándole rebufo. Es difícil, yo he visto a la gente trabajando muy bien, tranquila, calmada. No han salido las cosas, no hay que darle más vueltas", apunta Viñales, que no cree que la lucha por el campeonato de golpe le haya venido grande a Aprilia.

"No tengo la sensación que luchar por el título le haya venido grande a Aprilia, he visto a todos los técnicos tranquilos y trabajando. Hemos trabajado igual que en otras muchas carreras en las que hemos brillado".

El de Valencia será el último fin de semana de Suzuki en MotoGP, el equipo que llevó a Maverick a la clase reina en 2015.

"Da lástima, mucha pena, porque creo que tienen una buena moto, lo hacen bien, ganador hace dos carrera, me resulta extraño, pero así son las cosas", zanjó el chico de la Costa Brava.