Dovizioso se retira: "Lo intenté, pero no alcanzamos los objetivos deseados"

Tras una primera mitad de temporada al manillar de la Yamaha M1 2022 del equipo RNF Racing en la que no ha podido, en ningún momento, mostrarse competitivo, el piloto italiano Andrea Dovizioso, de 36 años, anunció este jueves en Silverstone que bajará definitivamente de la moto el próximo 4 de septiembre, cuando termine el Gran Premio de San Marino.

Dovizioso no pudo conseguir un asiento en MotoGP después de que Ducati no le renovara tras la temporada 2020, por lo que decidió tomarse un año sabático. Desde entonces estuvo buscando la manera de regresar a la parrilla de la máxima categoría.

Yamaha, con quién ya corrió en 2012 enrolado en el equipo satélite Tech3, le abrió la puerta para volver con un contrato de fábrica y material oficial, pero de nuevo en un equipo privado, el de Razlan Razali.

“En 2012 la experiencia con el fabricante de Iwata en MotoGP había sido muy positiva para mí y desde entonces siempre he pensado que, tarde o temprano, me hubiera gustado tener un contrato oficial con Yamaha”, explica Dovizioso en un comunicado.

“Esta posibilidad se presentó, en realidad de una manera algo atrevida, durante 2021. Decidí darle una oportunidad porque creía firmemente en este proyecto y en la posibilidad de hacerlo bien”, añade el italiano, que se incorporó al equipo al final de la pasada temporada, por la lesión de Franco Morbidelli.

Sin embargo, en todos estos meses Dovizioso no ha logrado recuperar el nivel que le llevó a ser tres veces subcampeón con Ducati.

“Lamentablemente, en los últimos años MotoGP ha cambiado profundamente. La situación es muy diferente desde entonces: nunca me he sentido cómodo con la moto y no he podido aprovechar al máximo su potencial a pesar de la valiosa y continua ayuda del equipo y de todo el mundo en Yamaha”, argumenta.

“Los resultados fueron negativos, pero más allá de eso, todavía lo considero una experiencia de vida muy importante. Cuando hay tantas dificultades, necesitas tener la capacidad de manejar bien la situación y tus emociones. No alcanzamos los objetivos deseados, pero las consultas con los técnicos de Yamaha y con los de mi equipo siempre han sido positivas y constructivas, tanto para ellos como para mí. La relación se mantuvo leal y profesionalmente interesante incluso en los momentos más críticos: no era tan obvio que eso sucedería”.

Unos malos resultados que, finalmente, han llevado al #04 a tomar la decisión de parar, ahora ya sí de forma definitiva.

“Por todo esto y por su apoyo, agradezco a Yamaha, a mi equipo y a los patrocinadores involucrados en el proyecto su apoyo. No salió como esperábamos, pero era correcto intentarlo. Mi aventura terminará en Misano, pero la relación con todas las personas involucradas en este desafío permanecerá intacta para siempre. Gracias a todos”, zanja la nota emitida por Yamaha y RNF.