Rins: "Para mí es un gran desafío tratar de mejorar la Honda"

Cargar el reproductor de audio

El piloto de Suzuki hizo su primera aparición pública tras el anuncio de su fichaje por LCR-Honda en la rueda de prensa previa del Gran Premio de Gran Bretaña, este jueves en Silverstone, admitiendo estar “emocionado” por el futuro que se plantea frente a él.

"Estoy muy emocionado de haber podido anunciar que me sumaré al equipo LCR en 2023, son grandes noticias para mí, es un gran reto", explicó el aún piloto de Suzuki.

"Trataré de aportar toda mi experiencia para mejorar la Honda, trabajaré duro para crear una moto competitiva y ganadora", añadió el corredor español.

Sin embargo, Alex Rins quiso priorizar la segunda mitad de temporada 2022 que aún tiene por delante.

"Quedan nueve carreras aún este año y Suzuki está funcionando bien, me gustaría recuperar la competitividad del inicio de la temporada, cuando conseguimos un par de podios. Nos costó un poco las últimas carreras por la lesión en la muñeca de Barcelona, pero vamos a intentar volver a nuestro mejor nivel", subrayó.

Para Rins, Silverstone es un escenario de grandes recuerdos, no en vano ganó en 2019 en un final apretadísimo con Marc Márquez.

"Será una carrera difícil, mucha gente piensa y me dice que voy a ganar o hacer podio aquí, pero el nivel de MotoGP ahora mismo es muy alto y todos van muy rápido, veremos si podemos mejorar los reglajes de la moto y hacer un buen fin de semana", dijo, antes de apostillar: "La clave para la carrera es clasificar bien el sábado, eso marcará como irán las cosas el domingo".

Otro tema que se planteó durante la rueda de prensa oficial previa al gran premio, fue el anuncio de que Portugal albergará el inicio de la temporada 2023 en lugar de la habitual cita nocturna de Qatar.

"Va a ser un inicio de temporada diferente, desde que llegue al Mundial en 2012 siempre hemos empezado en Qatar, no sé como van a cambiar las cosas, pero para mi empezar en Portimao está bien porque es un buen circuito".

La sanción de long lap que deberá afrontar Fabio Quartararo, líder del Mundial, el domingo, por sacar de la pista a Aleix Espargaró en la última carrera de Assen, fue otro de los temas que se debatió. Rins, fue victima en Barcelona de una acción mucho más agresiva por parte de Takaaki Nakagami, al que entonces no se sancionó.

"Hay dos tipos de caídas, las que empiezas a adelantar y pierdes el tren delantero, como la de Fabio en Assen, y la acción de Montmeló, lo que no entiendo es porque en Barcelona no se penalizó al piloto y a Fabio sí. No lo entiendo demasiado, no estoy plenamente de acuerdo con la sanción, es difícil de entender para nosotros, pero supongo que en algún momento deben empezar".

Por último, también pidieron a los pilotos su opinión sobre la decisión de Andrea Dovizioso, que colgará el mono tras el Gran Premio de Misano.

"No es una decisión fácil, es complicado dejar de competir, pero ahora mismo no se siente competitivo a nivel de tiempos y en esta situación es mejor parar. Para mi ha sido un piloto referente, ha librado grandes carreras y batallas, así que le deseo mucha suerte en el motocross, donde seguramente le veremos en el futuro", zanjó el barcelonés.