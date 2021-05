Bautista: "Honda me quiere para ganar WorldSBK, no para correr riesgos en MotoGP"

El piloto de 36 años dejó MotoGP a finales de 2018, pero nunca ha cerrado la puerta a volver allí aunque sea para hacer una sustitución. Esa posibilidad llegó a existir a lo largo de 2020, después de que Marc Márquez se lesionara en la primera carrera. Sin embargo, Honda prefirió optar por su probador, Stefan Bradl, quien está mucho más acostumbrado a la RC213V.

La marca del ala dorada apostó fuerte por Bautista en 2018, cuando en su primera temporada en el WorldSBK ganó las 11 primeras carreras con Ducati, aunque finalmente se le escapó el título frente a Jonathan Rea.

"La pasada temporada me ofrecí a hacer test o alguna carrera. Para HRC es muy importante el proyecto de WorldSBK. Quieren ganar. Me dijeron 'gracias, te queremos para ganar el título, no para para que corras riesgos en MotoGP haciendo test o alguna carrera y te pierdas alguna ronda de Superbikes o del desarrollo de la moto'. Si no les importase WorldSBK, quizás preferirían a un piloto que pudiese correr antes que el probador, pero ellos prefieren tenerme intacto, mejor que darme otra oportunidad en MotoGP", contó Bautista a Motorsport.com desde Motorland Aragón.

El de Talavera de la Reina (Toledo) llega a la primera ronda del año aún tocado del accidente que sufrió haciendo motocross a durante el invierno.

"Tuve una caída haciendo motocross cuatro días antes del test de Catalunya. Me siento mejor. Me golpeé el pecho, no me rompí nada, pero el impacto fue fuerte. Después del test tuve que parar por el dolor. Ahora, cada día me siento mejor. Es peor que cuando te rompes algo porque necesitas tiempo. No estoy al 100%, pero espero no tener problemas el fin de semana", señaló.

El #19 tuvo un complicado 2020 por culpa de la falta de desarrollo de la Honda CBR1000RR Fireblade y de su adaptación al motor de cuatro cilindros en línea. Ahora, con un año de experiencia, confía en que la temporada vaya mejor para ambos.

"Ha sido la pretemporada más larga de mi vida, aunque hayamos hecho pocos test. La moto mejoró el año pasado. Corregimos muchas cosas: electrónica, distribución de pesos, geometría, etc. Con esta moto no puedes hacer muchos cambios sobre el modelo de calle como en MotoGP. La moto es mejor. No sé si para pelear desde el principio, pero seguro que seré más competitivo. Ahora, para mí con el motor de cuatro cilindros en línea es diferente. Me he tenido que adaptar y me es familiar. La moto ya no es tan agresiva", remacha.

Así es la Honda CBR1000RR Fireblade 2021 de Álvaro Bautista

La moto de Álvaro Bautista, Team HRC 1 / 10 Foto de: Honda Racing La moto de Álvaro Bautista, Team HRC 2 / 10 Foto de: Honda Racing Leon Haslam, Team HRC, Alvaro Bautista, Team HRC 3 / 10 Foto de: Honda Racing Leon Haslam, Team HRC, Alvaro Bautista, Team HRC 4 / 10 Foto de: Honda Racing Álvaro Bautista, Team HRC 5 / 10 Foto de: Honda Racing Álvaro Bautista, Team HRC 6 / 10 Foto de: Honda Racing Álvaro Bautista, Team HRC 7 / 10 Foto de: Honda Racing Álvaro Bautista, Team HRC 8 / 10 Foto de: Honda Racing Álvaro Bautista, Team HRC. Leon Haslam, Team HRC 9 / 10 Foto de: Honda Racing Álvaro Bautista, Team HRC. Leon Haslam, Team HRC 10 / 10 Foto de: Honda Racing