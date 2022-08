Cargar el reproductor de audio

Tras un mes de parón veraniego, MotoGP regresa a la actividad con la rueda de prensa del Gran Premio de Gran Bretaña, en Silverstone. En ella, Pecco Bagnaia ha declarado estar "contento" de volver a un circuito en el que el año pasado no le terminaron de salir bien las cosas.

"Cinco semanas es un periodo bastante largo y tenía muchas ganas de volver. El año pasado tuve problemas con el neumático trasero, pero creo que con las mejoras de esta temporada podremos ser más competitivos".

Lo cierto es que el piloto del Ducati Team no ha respondido a las expectativas, y en este momento de la temporada parece estar fuera de la lucha por el título. Al término del Gran Premio de los Países Bajos, Bagnaia ocupa la cuarta posición de la clasificación general, a 66 puntos de Fabio Quartararo.

"Si quiero tener opciones de ganar el campeonato, tengo que terminar carreras", asume el italiano. "Por supuesto, terminar primero está muy bien, pero también es importante terminar cuando ves que no eres capaz de ganar. En los últimas seis Grandes Premios gané tres carreras, pero me caí en las otras tres".

La regularidad, dice Pecco, será la clave en lo que resta de campaña: "En esta segunda parte de la temporada será importante encontrar la regularidad que nos faltó en la primera mitad, pero manteniendo nuestra competitividad".

Pero en esta rueda de prensa todas las miradas apuntaban a Bagnaia, y no era por motivos estrictamente deportivos. El piloto sufrió un accidente de tráfico durante sus vacaciones en Ibiza, y la investigación posterior reveló que el italiano incurrió en un delito al triplicar la tasa de alcohol permitida, con un resultado positivo de 0,83 mg/l.

Pecco, visiblemente molesto por la pregunta, admitió su error. "Ya he dicho lo que tenía que decir en mis redes sociales. Han pasado ya tres o cuatro semanas de ese momento. Es algo que, sin duda, no toca en absoluto a MotoGP, porque no es algo que afecte a mi mentalidad o a cómo afronto la competición".

"Ha sido fácil para mí centrarme de nuevo en MotoGP y no en lo que ocurrió, porque fue un error", añade. "Desafortunadamente es algo que puede ocurrir y ya he reconocido mi error".

Cuando se le preguntó sobre posibles sanciones al respecto, como sí sucedió en otros deportes, su compañero de equipo, Jack Miller, acudió a su rescate. "¿Qué otros deportes [han sancionado a deportistas]? Esto solo aporta negatividad. No hace falta seguir comentándolo". "Él ha dicho lo que tenía que decir, y punto", zanjó.

Otro punto candente fue la sanción impuesta a Fabio Quartararo por haberse llevado puesto a Aleix Espargaró en el Gran Premio de los Países Bajos. "Para nosotros es difícil de entender este tipo de sanciones", reconoció el de Ducati.

"En Qatar hice algo similar con Jack y no se me impuso sanción. En Barcelona vimos una gran caída por un pilotaje irresponsable, y a 'Taka' no se le penalizó. No estoy de acuerdo con la sanción a Fabio, pero esta situación puede beneficiarnos y podemos sacar algo de ventaja".

Bagnaia también comentó ante los medios el anuncio de la retirada de Andrea Dovizioso, a quien califica como "uno de los pilotos italianos más importantes".

"Es difícil saber por qué ha adoptado esa decisión, pero entiendo que tendrá sus razones. Nosotros tenemos que pensar que ha tenido una gran carrera, que ha sido uno de los pilotos más importantes y que en Ducati ha hecho una gran labor".

