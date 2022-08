Espargaró: "Espero que la sanción afecte mucho a Fabio, pero no le hará nada"

Cargar el reproductor de audio

El español se ganó a pulso en Assen las vacaciones que se pegó con su familia y amigos.

En una de las mejores carreras de su vida, sino la mejor, Espargaró protagonizó una remontada antológica que le llevó desde la última posición que ocupaba poco después de que Fabio Quartararo se lo llevara puesto en los primeros compases de la prueba, hasta la cuarta plaza en la que cruzó la meta, inmediatamente después de sacarse del sombrero un doble adelantamiento brutal a Jack Miller y a Binder, en la última variante del trazado holandés.

Entre esa escalada y el gatillazo de Fabio Quartararo, el mayor de los hermanos de Granollers (Barcelona) le pegó un tremendo bocado a la diferencia de puntos de la que disfrutaba el Diablo.

Ese margen quedó reducido a 21 puntos a falta de nueve paradas del calendario (225 puntos), circunstancia que deja el panorama completamente abierto para una gresca a varios frentes: el tercer clasificado es Johann Zarco, que se encuentra a 58 puntos del líder, mientras que Pecco Bagnaia figura el cuarto, a 66 puntos de Quartararo y uno por encima de Enea Bastianini.

Con ese escenario montado, Espargaró llega a Silverstone, precisamente el lugar donde, hace un año, se adjudicó su primer podio con Aprilia –terminó el tercero–.

Desde entonces, el proyecto de la marca de Noale no ha dejado de crecer a una velocidad alucinante, hasta el extremo de haberse metido de lleno en la lucha por la corona, después de haber celebrado el primer triunfo de la compañía en MotoGP, el que el propio Espargaró alcanzó en Argentina.

"Queda menos de lo que la gente puede pensar. Tengo la sensación de que estos tres meses van a pasar muy rápido y que en nada estaremos en la gira asiática", declaró el catalán, que este domingo contará con una ventaja a su favor, dado que Quartararo deberá cumplir la penalización –long lap– que los comisarios le impusieron en Assen.

"Yo espero que la sanción afecte mucho a Fabio mentalmente, pero creo que será estéril, no le hará nada. A mí me sacó a la tierra y en carrera recuperé diez segundos. Aquí él perderá uno, como mucho, porque el rodeo es muy corto. Con lo rápido que va aquí no debería estar preocupado", declaró Espargaró, que se ve más fuerte que nunca, totalmente preparado para el reto que le espera.

"Hay que encontrar el compromiso entre ir al ataque y usar la cabeza. Pero estoy mucho más a tope que en la primera parte de la temporada. Tenemos una oportunidad enorme y hay que aprovecharla", argumentó el corredor de Aprilia, convencido de que puede dar un salto de calidad considerable respecto de su actuación en 2021, porque la moto así se lo transmite.

"Tengo la sensación de que el año pasado Fabio se paseó. Pero, de la moto del año pasado a la nueva mejoramos unos cinco segundos de media en cada circuito", remachó Espargaró.