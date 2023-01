Alex Márquez cree que Honda le "infrautilizó" en su etapa en el LCR

Cargar el reproductor de audio

El campeón del mundo de Moto3 y Moto2, y hermano menor de Marc Márquez, debutó en la categoría reina en 2020, encuadrado en la estructura oficial de Honda.

Pero el arranque de la temporada se tuvo que posponer por la pandemia de la COVID-19, retrasando así también su debut a lomos de la RC213V con los colores del Repsol. Pese a no haber podido demostrar nada, Honda decidió darle su asiento a Pol Espargaró y bajarlo al LCR.

El bicampeón del mundo fue el único piloto de la marca que consiguió subir al podio en 2020, después de que Marc se perdiese prácticamente todo el año por su famosa lesión en el brazo.

Con Lucio Cecchinello disputaría las dos campañas siguientes, con contrato oficial, pero los resultados no terminaron de salir. Para 2023 se dará un cambio de aires, y competirá a lomos de una Ducati del Gresini.

Su primera toma de contacto con la moto italiana fue buena, y el de Cervera declaró haberse sentido "como en casa" en la jornada de test celebrada después del Gran Premio de Valencia.

Reflexionando sobre su etapa en Honda, Márquez aseguró que la decisión de Honda de bajarlo al LCR fue "un poco dura" para él, y siente que fue infrautilizado por la marca japonesa durante su etapa.

"Sinceramente, en aquel momento no estaba muy de acuerdo con esa decisión", responde cuando se le pregunta por su fichaje por LCR. "Pero la respeté y entendí la postura de Honda. Pero no podemos cambiar el pasado".

"Esa decisión fue un poco dura para mí, y no me sentía productivo para Honda. No para el equipo, para Honda. Me pasé muchos días diciéndome: 'Vale, puedo ayudar'. Pero Honda no sacó provecho de mí".

"En ese momento fue duro, pero tuve que aceptarlo. Aprendí mucho, estoy agradecido a Honda, me dieron la oportunidad. No podemos cambiar el pasado, solo podemos mirar al futuro".

A pesar de ello, Márquez no guarda rencor a Honda y asegura que su relación con el fabricante "siempre será buena". "Siempre he tenido una buena relación con Honda", dijo.

"No he tenido ningún problema. No es lo mismo en el equipo satélite que en el de fábrica. Vale, tu contrato puede ser de fábrica pero no es exactamente lo mismo".

"En el equipo satélite las piezas nuevas siempre tardan más en llegar, y cuando tienes una moto con muchos problemas lo notas mucho".

"Pero mi relación con Honda siempre será buena, siempre estaré agradecido porque me dieron la oportunidad de dar el salto a MotoGP. Y también gané con ellos en Moto3".

