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GP de Austria

2026 MotoGP GP de Austria

Austria
18 sept 2026 - 20 sept 2026
Red Bull Ring, AT

MotoGP en DIRECTO: sigue la carrera sprint del GP de Austria

Clasificación en directo

Resumen

Live Text

¡Sesión en marcha!

¡Lo siguiente, Moto2 en Austria!

¡La crónica! 

Moto3

Moto3 en Austria - Uriarte sorprende a Almansa y le roba la pole por 64 milésimas

Mira todo lo que pase en Moto3 en el Gran Premio de Austria 2026, en el Red Bull Ring: horarios, resumen y resultados de todas las sesiones.

Moto3 en Austria - Uriarte sorprende a Almansa y le roba la pole por 64 milésimas

¡POLE DE BRIAN URIARTE EN AUSTRIA! Cuando ya parecía que Almansa iba a llevarse su séptima pole de 2026, el cántabro le bate por 64 milésimas.

Lo ha hecho siguiendo a Quiles, que se queda fuera de la primera fila, cuarto. Carpe acaba tercero.

Pues 1:39.608 de Almansa, ha vuelto a bajar su crono y quedan 3 minutos...

1:39.708 de David Almansa, que ya lidera la Q2 sobre Quiles y Brian Uriarte, los tres hombres referencia de la categoría.

Caída de Danish en la curva 3 para empezar, sin consecuencias

¡En marcha la Q2!

Pues Valentín Perrone encabeza el pase a la Q2, 1:40.502, delante de David Muñoz, metido en el corte tras su regreso de lesión, Guido Pini y Eddie O'Shea. Mala clasificación para Marco Morelli, 9º en Q1, saldrá 23º.

1:40.874 para David Muñoz, empieza primero delante de Perrone, Pini y Rammerstorfer.

La Q1 la disputan David Muñoz, Guido Pini, Valentín Perrone, Veda Pratama, Marco Morelli, Jesús Ríos, Zen Mitani, Ruche Moodley, Eddie O'SHea, Nicola Carraro, Marcos Uriarte y Leo Rammerstorfer.

¡En marcha ya la clasificación de Moto3!

¿Qué han dicho Jorge, Marc y Pedro? Aquí podéis leer todas sus declaraciones

MotoGP

Martín: "No esperaba lograr la pole; a ver cómo contenemos a Márquez y Acosta"

El de Aprilia logró una pole que parecía predestinada para Pedro Acosta o Marc Márquez, que le acompañaran en la primera fila de salida este fin de semana en Spieblerg.

Martín: "No esperaba lograr la pole; a ver cómo contenemos a Márquez y Acosta"

Y recordad... ¡La acción no termina aquí! Más tarde tendremos la carrera sprint, pero también tenemos la jornada de sábado de Moto2 y Moto3. Consulta los horarios aquí

Moto3

Horarios de Moto2 y Moto3 en el GP de Austria 2026 y cómo verlo

Moto2 y Moto3 acompañarán a MotoGP este fin de semana en el Red Bull Ring para disputar el GP de Austria 2026. Mira todos los horarios, a qué hora son las carreras y cómo verlo por televisión.

Horarios de Moto2 y Moto3 en el GP de Austria 2026 y cómo verlo

Así queda ordenada la parrilla de salida en Austria

MotoGP

La parrilla de salida de MotoGP para el GP de Austria 2026: filas y posiciones

Jorge Martín logró la pole de MotoGP en Austria por delante de Marc Márquez y Pedro Acosta. Mira cómo queda la parrilla de salida completa en el Red Bull Ring.

La parrilla de salida de MotoGP para el GP de Austria 2026: filas y posiciones

Si os habéis perdido esta qualy en Austria, ya tenéis la crónica con el resumen y todos los resultados

MotoGP

Martín sorprende con la pole en Austria a Márquez y Acosta, que completan la primera fila

Jorge Martín se llevó la pole del GP de Austria, tercera de la temporada para el de Aprilia, sorprendiendo a los favoritos Marc Márquez y Pedro Acosta, que acabaron detrás del madrileño.

Martín sorprende con la pole en Austria a Márquez y Acosta, que completan la primera fila

Así ha terminado la Q2

Q2

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Velocidad Punta
1 Spain J. Martín Aprilia 89 Aprilia 9

1'27.917

   178.040  
2 Spain M. Márquez Ducati 93 Ducati 9

+0.015

1'27.932

 0.015 178.010  
3 Spain P. Acosta KTM 37 KTM 9

+0.071

1'27.988

 0.056 177.896  
4 Italy M. Bezzecchi Aprilia 72 Aprilia 9

+0.249

1'28.166

 0.178 177.537  
5 Japan A. Ogura Trackhouse 79 Aprilia 8

+0.533

1'28.450

 0.284 176.967  
6 Spain A. Márquez Gresini 73 Ducati 7

+0.556

1'28.473

 0.023 176.921  
7 Italy P. Bagnaia Ducati 63 Ducati 9

+0.610

1'28.527

 0.054 176.813  
8 Italy F. Di Giannantonio VR46 49 Ducati 9

+0.695

1'28.612

 0.085 176.644  
9 France F. Quartararo Yamaha 20 Yamaha 8

+0.706

1'28.623

 0.011 176.622  
10 France J. Zarco LCR 5 Honda 8

+0.715

1'28.632

 0.009 176.604  
Ver resultados

Le acompañarán en la primera fila Marc Márquez y Pedro Acosta

¡¡¡POLE PARA JORGE MARTÍN EN AUSTRIA!!! Cuarta pole para él en este circuito y la 3º en esta temporada

Marc ha cortado, porque ha cometido un pequeño error

Acosta no mejora su tiempo y Marc tampoco viene mejorando. Parece que esta pole será para Martín

¡¡¡EMPIEZAN TODOS LOS PILOTOS SUS ÚLTIMOS INTENTOS!!!

¡Caída de Alex Márquez en la curva 1! El de Gresini ha perdido la parte trasera de su moto en la 1 y no podrá hacer un segundo tiempo. Está 6º, veremos dónde queda

¡Marc Márquez se coloca 2º a 15 milésimas!

¡¡¡VUELA JORGE MARTÍN!!! Mejora aún más su tiempo y le saca 71 milésimas a Acosta

Muchos pilotos están mejorando

¡Jorge Martín mejora el tiempo de Acosta y se coloca 1º!

Marc Márquez se ha ido largo y tendrá que abortar esta primera vuelta

Empiezan a salir todos los pilotos para los últimos intentos

Brutal Pedro Acosta. Lleva todo el fin de semana siendo la referencia aquí y ya se ha colocado 1º, sacando casi 2 décimas a Marc

¡¡¡VUELA MARC MÁRQUEZ!!! Se pone 1º, con su hermano Alex a menos de una décima

Ya están todos los pilotos en pista

¡EMPIEZA LA Q2!

Y ahora sí: llega la batalla por la pole. Doce pilotos, 15 minutos y una parrilla que será importantísima tanto para la sprint de esta tarde como para la carrera del domingo.

Así ha terminado la Q1

Q1

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Velocidad Punta
1 France J. Zarco LCR 5 Honda 8

1'28.753

   176.363  
2 Italy P. Bagnaia Ducati 63 Ducati 7

+0.000

1'28.753

 0.000 176.363  
3 Spain R. Fernández Trackhouse 25 Aprilia 8

+0.118

1'28.871

 0.118 176.129  
4 Spain P. Espargaró Tech3 44 KTM 8

+0.219

1'28.972

 0.101 175.929  
5 Italy L. Marini Honda 10 Honda 9

+0.357

1'29.110

 0.138 175.657  
6 Brazil D. Moreira LCR 11 Honda 9

+0.401

1'29.154

 0.044 175.570  
7 Italy E. Bastianini Tech3 23 KTM 9

+0.412

1'29.165

 0.011 175.548  
8 Japan T. Nakagami Honda 30 Honda 9

+0.689

1'29.442

 0.277 175.005  
9 Italy F. Morbidelli VR46 21 Ducati 8

+0.801

1'29.554

 0.112 174.786  
10 Spain A. Rins Yamaha 42 Yamaha 8

+0.910

1'29.663

 0.109 174.573  
Ver resultados

¡¡¡BANDERA A CUADROS!!! Finalmente, Zarco y Bagnaia pasan a Q2. La gran sorpresa ha sido Raúl Fernández, que es 3º y no logra salir de esta Q1

¡Johann Zarco y Pecco Bagnaia se ponen en posiciones de Q2!

Salen los piltoos para sus últimos intentos. ¡Faltan 5 minutos!

Todos los pilotos se dirigen a boxes, para salir para los últimos intentos

¡Raúl Fernández marca un tiempazo y se coloca 1º! El español era uno de los favoritos para pasar a Q2 y ya está en primera posición tras sus primeros intenos. Pol también ha mejorado y está 2º

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Por: Pol Hermoso

Publicado: