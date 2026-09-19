2026 MotoGP GP de Austria
MotoGP en DIRECTO: sigue la carrera sprint del GP de Austria
Sigue en vivo y en directo el sábado del GP de Austria de MotoGP 2026, con la clasificación, la carrera sprint y toda la acción en el Red Bull Ring: resultados, tiempos, posiciones y última hora.
Clasificación en directo
Resumen
Live Text
¡Sesión en marcha!
¡Lo siguiente, Moto2 en Austria!
¡POLE DE BRIAN URIARTE EN AUSTRIA! Cuando ya parecía que Almansa iba a llevarse su séptima pole de 2026, el cántabro le bate por 64 milésimas.
Lo ha hecho siguiendo a Quiles, que se queda fuera de la primera fila, cuarto. Carpe acaba tercero.
Pues 1:39.608 de Almansa, ha vuelto a bajar su crono y quedan 3 minutos...
1:39.708 de David Almansa, que ya lidera la Q2 sobre Quiles y Brian Uriarte, los tres hombres referencia de la categoría.
Caída de Danish en la curva 3 para empezar, sin consecuencias
¡En marcha la Q2!
Pues Valentín Perrone encabeza el pase a la Q2, 1:40.502, delante de David Muñoz, metido en el corte tras su regreso de lesión, Guido Pini y Eddie O'Shea. Mala clasificación para Marco Morelli, 9º en Q1, saldrá 23º.
1:40.874 para David Muñoz, empieza primero delante de Perrone, Pini y Rammerstorfer.
La Q1 la disputan David Muñoz, Guido Pini, Valentín Perrone, Veda Pratama, Marco Morelli, Jesús Ríos, Zen Mitani, Ruche Moodley, Eddie O'SHea, Nicola Carraro, Marcos Uriarte y Leo Rammerstorfer.
¡En marcha ya la clasificación de Moto3!
¿Qué han dicho Jorge, Marc y Pedro? Aquí podéis leer todas sus declaraciones
Martín: "No esperaba lograr la pole; a ver cómo contenemos a Márquez y Acosta"
El de Aprilia logró una pole que parecía predestinada para Pedro Acosta o Marc Márquez, que le acompañaran en la primera fila de salida este fin de semana en Spieblerg.
Y recordad... ¡La acción no termina aquí! Más tarde tendremos la carrera sprint, pero también tenemos la jornada de sábado de Moto2 y Moto3. Consulta los horarios aquí
Horarios de Moto2 y Moto3 en el GP de Austria 2026 y cómo verlo
Moto2 y Moto3 acompañarán a MotoGP este fin de semana en el Red Bull Ring para disputar el GP de Austria 2026. Mira todos los horarios, a qué hora son las carreras y cómo verlo por televisión.
Así queda ordenada la parrilla de salida en Austria
La parrilla de salida de MotoGP para el GP de Austria 2026: filas y posiciones
Jorge Martín logró la pole de MotoGP en Austria por delante de Marc Márquez y Pedro Acosta. Mira cómo queda la parrilla de salida completa en el Red Bull Ring.
Si os habéis perdido esta qualy en Austria, ya tenéis la crónica con el resumen y todos los resultados
Martín sorprende con la pole en Austria a Márquez y Acosta, que completan la primera fila
Jorge Martín se llevó la pole del GP de Austria, tercera de la temporada para el de Aprilia, sorprendiendo a los favoritos Marc Márquez y Pedro Acosta, que acabaron detrás del madrileño.
Así ha terminado la Q2
Q2
|Cla
|Piloto
|#
|Moto
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Km/h
|Velocidad Punta
|1
|J. Martín Aprilia
|89
|Aprilia
|9
|
1'27.917
|178.040
|2
|M. Márquez Ducati
|93
|Ducati
|9
|
+0.015
1'27.932
|0.015
|178.010
|3
|P. Acosta KTM
|37
|KTM
|9
|
+0.071
1'27.988
|0.056
|177.896
|4
|M. Bezzecchi Aprilia
|72
|Aprilia
|9
|
+0.249
1'28.166
|0.178
|177.537
|5
|A. Ogura Trackhouse
|79
|Aprilia
|8
|
+0.533
1'28.450
|0.284
|176.967
|6
|A. Márquez Gresini
|73
|Ducati
|7
|
+0.556
1'28.473
|0.023
|176.921
|7
|P. Bagnaia Ducati
|63
|Ducati
|9
|
+0.610
1'28.527
|0.054
|176.813
|8
|F. Di Giannantonio VR46
|49
|Ducati
|9
|
+0.695
1'28.612
|0.085
|176.644
|9
|F. Quartararo Yamaha
|20
|Yamaha
|8
|
+0.706
1'28.623
|0.011
|176.622
|10
|J. Zarco LCR
|5
|Honda
|8
|
+0.715
1'28.632
|0.009
|176.604
|Ver resultados
Le acompañarán en la primera fila Marc Márquez y Pedro Acosta
¡¡¡POLE PARA JORGE MARTÍN EN AUSTRIA!!! Cuarta pole para él en este circuito y la 3º en esta temporada
Marc ha cortado, porque ha cometido un pequeño error
Acosta no mejora su tiempo y Marc tampoco viene mejorando. Parece que esta pole será para Martín
¡¡¡EMPIEZAN TODOS LOS PILOTOS SUS ÚLTIMOS INTENTOS!!!
¡Caída de Alex Márquez en la curva 1! El de Gresini ha perdido la parte trasera de su moto en la 1 y no podrá hacer un segundo tiempo. Está 6º, veremos dónde queda
¡Marc Márquez se coloca 2º a 15 milésimas!
¡¡¡VUELA JORGE MARTÍN!!! Mejora aún más su tiempo y le saca 71 milésimas a Acosta
Muchos pilotos están mejorando
¡Jorge Martín mejora el tiempo de Acosta y se coloca 1º!
Marc Márquez se ha ido largo y tendrá que abortar esta primera vuelta
Empiezan a salir todos los pilotos para los últimos intentos
Brutal Pedro Acosta. Lleva todo el fin de semana siendo la referencia aquí y ya se ha colocado 1º, sacando casi 2 décimas a Marc
¡¡¡VUELA MARC MÁRQUEZ!!! Se pone 1º, con su hermano Alex a menos de una décima
Ya están todos los pilotos en pista
¡EMPIEZA LA Q2!
Y ahora sí: llega la batalla por la pole. Doce pilotos, 15 minutos y una parrilla que será importantísima tanto para la sprint de esta tarde como para la carrera del domingo.
Así ha terminado la Q1
Q1
|Cla
|Piloto
|#
|Moto
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Km/h
|Velocidad Punta
|1
|J. Zarco LCR
|5
|Honda
|8
|
1'28.753
|176.363
|2
|P. Bagnaia Ducati
|63
|Ducati
|7
|
+0.000
1'28.753
|0.000
|176.363
|3
|R. Fernández Trackhouse
|25
|Aprilia
|8
|
+0.118
1'28.871
|0.118
|176.129
|4
|P. Espargaró Tech3
|44
|KTM
|8
|
+0.219
1'28.972
|0.101
|175.929
|5
|L. Marini Honda
|10
|Honda
|9
|
+0.357
1'29.110
|0.138
|175.657
|6
|D. Moreira LCR
|11
|Honda
|9
|
+0.401
1'29.154
|0.044
|175.570
|7
|E. Bastianini Tech3
|23
|KTM
|9
|
+0.412
1'29.165
|0.011
|175.548
|8
|T. Nakagami Honda
|30
|Honda
|9
|
+0.689
1'29.442
|0.277
|175.005
|9
|F. Morbidelli VR46
|21
|Ducati
|8
|
+0.801
1'29.554
|0.112
|174.786
|10
|A. Rins Yamaha
|42
|Yamaha
|8
|
+0.910
1'29.663
|0.109
|174.573
|Ver resultados
¡¡¡BANDERA A CUADROS!!! Finalmente, Zarco y Bagnaia pasan a Q2. La gran sorpresa ha sido Raúl Fernández, que es 3º y no logra salir de esta Q1
¡Johann Zarco y Pecco Bagnaia se ponen en posiciones de Q2!
Salen los piltoos para sus últimos intentos. ¡Faltan 5 minutos!
Todos los pilotos se dirigen a boxes, para salir para los últimos intentos
¡Raúl Fernández marca un tiempazo y se coloca 1º! El español era uno de los favoritos para pasar a Q2 y ya está en primera posición tras sus primeros intenos. Pol también ha mejorado y está 2º
Por: Pol Hermoso