Bezzecchi: "He asumido riesgos, los justos, pero soy más lento que Martín, Acosta y Márquez"

Pronosticó Max Biaggi, leyenda de Aprilia, antes de la carrera al sprint del Gran Premio de Austria que Marco Bezzecchi no sería del todo fuerte este sábado en el Red Bull Ring, y que en caso de hacerlo bien, las expectativas estarían puestas en la carrera larga del domingo. Y no se equivocó.

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El italiano ya se mostró un paso por detrás de Jorge Martín, Marc Márquez y Pedro Acosta en los entrenamientos y la clasificación previas a la Sprint, y repitió en la cita programada a 14 vueltas. Bezzecchi solamente pudo ganar posiciones con su compañero de equipo, tras lo que le pasó en la primera vuelta, aunque 'Martinator' le devolvió el adelantamiento en su remontada con suma facilidad; y con Pedro Acosta, cuando el murciano cometió un error y se fue al suelo mientras rozaba la victoria a tres giros del final.

Con todo, el de Rimini cosechó este sábado una tercera posición que no es mala, detrás de Márquez, a quien no pudo atacar en ningún momento pese a estar cerca, pero que no le hace perder mucha comba en el Mundial, a 35 unidades del vigente campeón y a 38 de Martín.

"Estoy contento, mucho. La carrera ha sido muy dura, porque no tenía el ritmo de los tres de delante, Acosta, Jorge y Marc. He intentado mantenerme cerca en todo momento y al final he tenido suerte, con la caída de Pedro, y he podido subir al podio. Era importante para mí conseguir un buen resultado hoy, y trataremos de mejorar de cara a mañana", empezó diciendo Bezzecchi en el corralito.

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

En DAZN, refrendó lo que había comentado: "En clasificación y en la sprint he asumido riesgos, los justos que debo tomar, y la verdad es que he sido más lento que los primeros. Sobre todo de Pedro, pero también de Jorge y Marc, que van un poco más rápido que yo. Se ha visto en la sprint, pero estoy contento porque no me he rendido y porque he logrado mantenerme siempre cerca de ellos, lo suficiente como para poder aprovechar las oportunidades. He tenido un poco de suerte con el error de Pedro al final, pero bueno, estoy satisfecho. Trataremos de mejorar para mañana".

De cara a la carrera larga, el #72 tratará de encontrar algo para ponerse al nivel de sus rivales: "No sé si estaré más fuerte, veremos. Soy positivo, pero al final los otros tres pilotos que he dicho son más rápidos que yo. Trataremos de trabajar bien esta noche en el box y mirar cualquier cosa que nos permita dar un pequeño paso adelante".