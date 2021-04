13:58 "Ha sido una victoria especial, venía de muy atrás, sabía que el ritmo de la pista era diferente a los entrenamientos, guardé gomas y cuando llegó Viñales fue mi momento de irme para adelante, siempre he soñado con ganar en Qatar y lo he logrado. He trabajado mucho en invierno, todo el mundo me metía presión por asumir el sitio de Valentino en Yamaha, pero lo estoy disfrutando y ahora me comeré una buena hamburguesa para celebrarlo", ha dicho Quartaro