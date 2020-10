Moto3 - Aragón: gran victoria de Masià y primer podio de Fernández

Hasta seis pilotos se jugaron la victoria en la última vuelta en Motorland. La larga recta de atrás y los rebufos resultaron claves. Aunque Raúl Fernández llevó el peso de la carrera la mayor parte del tiempo y se quiso mantener en cabeza en el último giro, no pudo evitar que Jaume Masià y Darryn Binder le pasaran a pocos metros del final.

"Es increíble, me siento súper contento. Es una carrera que no me esperaba. No me lo habría creído. Hemos estado un poco perdidos este fin de semana, pero el equipo ha seguido trabajando. Al final he podido adelantar. Raúl rompió el grupo al principio y tuve que forzar el neumático para enganchar. Estamos llegando y podemos seguir soñando", dijo Masià tras ganar.

Raúl Fernandez trató de imponer su ritmo desde la pole, pero en las primeras vueltas se relevaron en el liderato él, Albert Arenas y Tatsuki Suzuki.

Después de cinco giros, estos tres pilotos junto a Darryn Binder –que venía remontando– y Romano Fenati se escaparon en cabeza. Por detrás, Jaume Masià se destacó del grupo perseguidor e intentó dar caza.

Aunque llegaron a tener más de dos segundos de ventaja, el ritmo bajó y en la vuelta 10 llegaron John McPhee, Masià y Jeremy Alcoba. Además, el resto del pelotón les pisaba los talones a siete décimas.

El grupo de ocho se consolidó en cabeza y de él seguía tirando Raúl Fernández, a pesar de los ataques de sus rivales.

McPhee y Suzuki se cortaron ligeramente a dos del final y la victoria se la iban a jugar entre los otros seis. Masià adelantó a Fernández , pero el madrileño recuperó el liderato tras el penúltimo paso por meta.

El del Red Bull KTM Ajo aguantó delante hasta llegar a la recta de atrás, donde por rebufo le pasaron primero Masià y después Binder, pero al menos pudo salvar la tercera plaza y conseguir su primer podio. Masià se convierte así en el ganador diferente número 100 de Honda en la historia del Mundial entre todas las categorías.

Fenati se quedó a un paso del podio, cuarto, mientras que McPhee volvió a empalmar con el grupo y cruzó la línea de meta quinto. Jeremy Alcoba fue sexto y Arenas, séptimo, con lo que amplía el liderato del campeonato. Suzuki, Celestino Vietti y Dennis Foggia completaron el top 10.

Arenas tiene ahora 13 puntos sobre Ai Ogura, que fue 14º y solo sumó dos. Vietti se queda tercero a 18.

