Masià, tras ser campeón de Moto3: "Les joda o no, ha ganado un español"

Jaume Masià ya es campeón del mundo de Moto3. El piloto español lo consiguió este domingo en Qatar al conseguir ganar la carrera, un requisito que se le antojaba casi indispensable, mientras que Ayumu Sasaki finalizó en sexta posición, después de una carrera en la que saltaron chispas entre ambos contendientes al título.

Y es que la primera mitad de la prueba estuvo marcada por dos 'block and pass', dos adelantamientos en los que el español bloqueó la trayectoria del japonés e hizo que este se fuera largo en la curva 6, para aparentemente hacer que perdiera posiciones deliberadamente, para así poder alcanzar la corona de la categoría pequeña.

Esos dos momentos le valieron al valenciano un 'warning', un aviso por parte de los comisarios de la FIM, por su conducta. Tras ello, la pelea se mantuvo más tranquila hasta el final, cuando Masià logró meterse en cabeza mientras que Sasaki se metió en problemas y perder posiciones. La coyuntura hizo que el nipón se encontrara en pista con el compañero de Masià, Adrián Fernández, que le hizo otro 'block and pass' para dejarle atrás.

Finalmente Masià ganó, Sasaki fue sexto y el valenciano incluso le agradeció a su compañero del Leopard Racing la ayuda al término de la carrera. Tras ello, el español habló en DAZN, y en sus primeras palabras como campeón del mundo defendió la estrategia del equipo para posteriormente cargar contra los comisarios deportivos. "He salido a luchar, a dar mi máximo. Y eso he hecho", empezó diciendo, visiblemente emocionado.

En lo referente a la batalla con Sasaki, Masià confirmó que fue a por todas: "Mi ego, mi persona, no podía permitirse que me ganara. Y he visto que nadie me ha ayudado durante todo el año, iba a depender de mí. Lo he luchado con muchas ganas y la sensación que tenía es que hubiese luchado 20.000 vueltas más. En ningún momento me he cansado, he tenido una fuerza increíble durante la carrera, y sabía que lo iba a conseguir".

Además, confirmó que se enteró del 'warning', y aprovechó para cargar contra su rival y contra el Panel de Comisarios y Dirección de Carrera: "He sido consciente, la verdad es que mi intención era seguir dándole caña. Tenía unas ganas increíbles, pero al final me han calmado, aunque él seguía haciendo también el guarro, así que me parece muy injusto".

"Ya desde Malasia, incluso, teníamos una estrategia de que Adrián Fernández [le] siguiese, y me parece vergonzoso e inaceptable que Dirección de Carrera se rebaje al nivel de decirnos que Adrián no pudiese seguir a Sasaki, diciéndonos que no podía molestarle, que era injusto, que no podía estorbarle, cuando simplemente le seguía. No sé qué pensar. Al final, les joda o no ha ganado un español y es lo que hay", siguió.

Por último, Masià detalló que no se creía su nueva condición de campeón: "Uno no se lo cree, creo que nos lo merecemos como nadie. Siempre he tenido una frase que me dijo un amigo, que si es para ti, ni aunque te quites, y si no es, ni aunque te pongas. Me ha tocado a mí, siendo más difícil para mí que para los demás, creo yo. No me creo que soy campeón del mundo de Moto3", finalizó.