Masià: "Veijer me hizo un gran favor en Sepang, le debo una cenita"

Jaume Masia tiene ante sí la gran oportunidad de su carrera deportiva. Este fin de semana, en el Gran Premio de Qatar, el piloto valenciano puede proclamarse campeón del mundo de Moto3, un campeonato que ha liderado de forma solvente en la segunda mitad de temporada, para acompañar así a Pedro Acosta como campeón español en esta temporada, a falta de ver de qué lado cae la pelea entre Pecco Bagnaia y Jorge Martín por MotoGP.

Masià parte como favorito en Losail, pero sabe que no puede confiarse contra un Ayumu Sasaki que está a apenas 13 puntos en la clasificación general. Cuatro combinaciones de resultados le harían campeón, y todas ellas incluyen que finalice al menos en el Top 4 este domingo.

Aunque el piloto de Algemesí es consciente de que no va a ser fácil cerrar el título de la clase pequeña en su primera oportunidad, no descarta nada. Así lo comentó en su llegada al Circuito Internacional de Losail a los medios desplazados, entre los que estaba Motorsport.com.

"No he pensado mucho [en las opciones], pero estoy muy contento e ilusionado. No me sé mucho las cuentas del título. ¿Es factible? En esta categoría todo puede pasar", empezó diciendo un Masià que también podría cerrar el título en casa, en el GP de Valencia, la próxima semana. Al joven, sin embargo, no le importaría ganarlo en Qatar aunque no cuente con el apoyo de su público: "Más vale pájaro en mano... Y cuantas menos opciones [tenga Sasaki] mejor, pero tengo claro también que en Valencia contaré con todo el apoyo de mi gente y de todo el público, que también será muy bonito".

Las opciones de Masià en este penúltimo gran premio de la temporada no serían tan halagüeñas si no hubiera recibido un favor del equipo de su rival por el título, el Intact GP. Y es que el compañero de Sasaki, Collin Veijer, hizo de escudero del japonés en Malasia... Hasta el final de la carrera, cuando buscó la victoria en vez de dársela a Ayumu. Ganó para rematar una fantástica progresión en la segunda mitad de temporada e impidió que su vecino de garaje sumara 5 puntos claves.

"Pensándolo bien, Veijer me hizo un gran favor. 5 puntos en estos momentos creo que son bastantes. Le debo una cenita", comentó Masià este jueves al ser preguntado por lo que ocurrió en Sepang.

En Malasia, el #5 acabó enfadado, y explicó por qué: "Fue complicado gestionar todo el grupo de pilotos. Al final, estaba un poco decepcionado conmigo mismo, en la última vuelta se me escapó ese posible adelantamiento con Sasaki. Mi cabreo del domingo era solo por eso. Pero él fue segundo y yo tercero, fueron pocos puntos. Y, al final, creo que lo importante fue lo de Collin".

Sobre qué ha cambiado en este 2023 para que pueda pelear por el título, Masià remarcó la ayuda del buen ambiente del Leopard: "Ha cambiado un cúmulo de cosas. Sobre todo, el equipo yo creo que ha sido la clave, el ambiente que he tenido aquí no lo he tenido en ningún otro equipo. Ya lo viví en 2020, pero me costó un pelín adaptarme al principio de año. Si lo hubiese tenido antes [el ambiente], creo que lo habría hecho antes [luchar por el título]. Es una consecuencia de eso".

"Con el 0 de Silverstone y el fallo de Austria todo se puso bastante complicado. Pero al final cuenta mucho tener tanta confianza y respaldo en el box, en el día a día. Ha hecho que me mantenga con positividad, con alegría y con ilusión de seguir luchando", continuó.

Además, remarcó la importancia del aspecto mental: "Estoy trabajando con una psicóloga desde principio de año, Mar Rovira, que me la puso el equipo. Al final es un cúmulo de cosas que ha hecho que ahora esté tan maduro y tan confiado en mí mismo, y tan competitivo".

De cara a la carrera de este domingo, Masià intentará romper el pelotón de pilotos, aunque no será fácil: "Hay que ir a hacer nuestro trabajo, conseguir mínimo una de las tres plazas del podio para tener alguna posibilidad de carambola. No me van a regalar el título, así que hay que ir a por ello. [Romper la carrera] puede ser algo factible, no sé cómo irán el resto de rivales pero me siento confiado y con mucha competitividad, así que lo intentaremos".

Por último, comentó que espera algo de ayuda de su nuevo compañero en el Leopard, Adrián Fernández: "Mi compañero no lo hizo nada mal en Malasia, acabó quinto, y seguramente aquí trabajaremos juntos y espero que me haga de escudero, como lo hizo Collin con Ayumu... Excepto en la última vuelta", finalizó entre risas.