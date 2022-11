Vidales completa con "nota positiva" su test en Super Formula Lights

Cargar el reproductor de audio

David Vidales, como miembro de Monaco Increase Managment, participó en las dos sesiones de test privado de Super Formula Lights este lunes y martes 21 y 22 de noviembre en el circuito de Okayama, y sus sensaciones al final de la prueba fueron positivas.

La prueba constó de 8 horas en cada uno de los dos días, en total 16 horas, y Vidales compartió pista con otros cinco pilotos, con un total de seis coches de dos equipos diferentes. El de León estuvo con el B-MAX Racing Team, junto a Igor Fraga, Lirim Zendeli, Bryce Aron y Syun Koide, al que la escudería trató de mantener en secreto (aparecía como TBA -Por anunciar- hasta que en la web oficial de la categoría reveló su identidad).

La jornada del lunes se vio afectada por las condiciones climatológicas, con una densa niebla y una pista mojada que fue mejorando con el paso de las horas. Vidales, como los otros pilotos novatos en esta disciplina, trató de acumular tantos giros como fuera posible, comenzando a aclimatarse con un monoplaza, el Dallara 320, que definió como muy diferente.

Con el dorsal 52, David Vidales marcó el tercer mejor tiempo en la primera mañana, con un crono de 1:23.007 que le dejaba solo por detrás de los dos pilotos locales y delante de los cuatro "extranjeros". En ese momento, era solo menos de medio segundo más lento que el más veloz, con el condicionante de que solo el primero, Koide, llevaba neumáticos nuevos, mientras que el resto rodaron con usados. El lunes por la tarde, con un coche menos en pista (Zendeli), Vidales no pudo mejorar su tiempo y se quedó con un 1:23.010.

El test del martes ya fue en seco, en mejores condiciones, y de nuevo con seis monoplazas sobre el asfalto japonés. Los tiempos bajaron mucho, y por la mañana Vidales repitió la actuación del día anterior, con un 1:21.684 que le ponía al frente de los pilotos no japoneses, y solo por detrás de Ota (a 0.497) y de Koide (a solo una milésima, 0.001s).

Por la tarde, Fraga y Aron acabaron sus tandas antes de tiempo, y solo se quedaron cuatro coches en pista. De hecho, Zendeli gozó de más rodaje para compensar el tiempo perdido el día anterior. Ahí, Vidales rodó en un 1.21.303 que rebajaba en tres décimas su tiempo de la mañana, para acabar con buen sabor de boca.

"Aprendí mucho en los últimos dos días", declaró Vidales tras el test. "Todavía tengo mucho trabajo por hacer para que este coche, ligero y de alta carga aerodinámica, funcione rápido. Pero me alegro de haber podido terminar este test con una nota positiva".

Vidales, que este año ha disputado su primera temporada en Fórmula 3 con el equipo Campos Racing logrando ganar en la ronda de Barcelona, no tiene definidos sus planes para el curso 2023, pero no oculta que le gustaría que pilotar en Super Formula: "El resto depende de las negociaciones con los directores y el equipo, pero si es posible, me gustaría pilotar en el test de Suzuka y espero poder pilotar en Japón la próxima temporada".

Otros pilotos españoles han estado en los últimos tiempos en la siempre competitiva categoría japonesa, como Alex Palou, que acarició el título en Super Formula en 2019 antes de cruzar el charco y convertirse en el primer campeón español de la IndyCar en 2021.