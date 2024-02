David Vidales ficha por AF Corse para la temporada 2024

AF Corse ha fichado a David Vidales y a Vincent Abril para la temporada 2024. A la espera de conocer sus planes en GT y resistencia para esta nueva aventura, los dos jóvenes y rápidos pilotos han firmado ya el acuerdo que les vinculará al equipo de Amato Ferrari.

Vidales ha desarrollado su carrera deportiva principalmente en monoplazas, primero haciéndose un nombre en la Fórmula Renault y en la FRECA, y luego pasando a la Fórmula 3 y a la Super Fórmula Lights, por lo que el español vivirá una etapa completamente novedosa desde este mismo año.

"Es un gran honor para mí vestir los colores de un equipo tan prestigioso y exitoso como AF Corse", comentó el leonés de 21 años. "Estoy muy agradecido por esta oportunidad, y estoy impaciente por empezar la nueva temporada. Me gustaría dar las gracias a Salvatore Gandolfo y a Monaco Increase Management por su duro trabajo".

Para Vincent Abril, se trata de un regreso al equipo con el que consiguió una extraordinaria Hyperpole en las 24 Horas de Le Mans de 2022, en las que estuvo al volante del 488 GTE #61 inscrito en la categoría LMGTE AM, y con el que también compitió en el International GT Open y en las Asian Le Mans Series, antes de pasarse al Lamborghini de Iron Lynx para la Le Mans Cup, en 2023.

David Vidales

"Me siento muy honrado y emocionado de convertirme en piloto oficial de AF Corse", comentó el monegasco de 28 años. "Es un equipo que siempre asocio con grandes éxitos. He participado en varios programas con la escudería en el pasado, y me viene a la mente la pole de Le Mans 2022 en LMGTE AM".

"Nunca he tenido la oportunidad de correr con ellos a tiempo completo, pero mi objetivo siempre ha sido poder hacerlo para este increíble equipo, que he sentido como mi casa desde el primer día. Me gustaría dar las gracias a Amato Ferrari y a todos los que han hecho esto posible, y espero con impaciencia todos los emocionantes momentos que nos esperan mientras seguimos creciendo juntos".

AF Corse también participará en las carreras de GT con el Ferrari 296 GT3, pero también cuenta con un Oreca LMP2, así que sólo queda esperar nuevos anuncios.