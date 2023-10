Las diferencias que dificultan el progreso de las mujeres en el automovilismo

Un reciente informe de More Than Equal ha analizado los datos relativos a las mujeres y las chicas en el automovilismo y ha identificado dos retos fundamentales para las mujeres piloto: la diferencia de participación y la diferencia de rendimiento.

La diferencia de rendimiento se puso de manifiesto en el hecho de que su investigación reveló que las mujeres representan actualmente una media de sólo el 10% en todas las categorías de competición, con un máximo en el karting, un formato que aporta el 40% de la participación femenina total.

Alrededor del 13% de la participación en karting corresponde a pilotos mujeres, porcentaje que desciende al 7% en las carreras de monoplazas y GT.

La iniciativa More than Equal, fundada por David Coulthard, que ganó 13 carreras de F1, y el empresario Karel Komarek, pretende ayudar a encontrar y desarrollar una primera mujer campeona del mundo de F1.

Para ello, se centra en cuatro prioridades fundamentales: basarse en datos objetivos y proporcionar investigación y conocimientos que ayuden a derribar barreras en el automovilismo para las mujeres; buscar jóvenes talentos femeninos en todo el mundo; crear un programa de desarrollo de pilotos femeninos para jóvenes pilotos con gran potencial y conectar a esos talentos con las oportunidades adecuadas para ayudarles a progresar.

Su primer estudio, auspiciado en parte por Motorsport Network, también ha revelado que, aunque las pilotos actuales siguen compitiendo, no progresan al mismo ritmo en la clasificación de talentos, en la que las mujeres representan un porcentaje mínimo, actualmente sólo el 4%.

Está claro que para que haya más mujeres compitiendo en la élite de forma más constante, el deporte necesita más mujeres que compitan en las categorías base y continúen subiendo peldaños en el escalafón.

Jade Edwards, One Motorsport Honda Civic

Jade Edwards, piloto del Campeonato Británico de Turismos, fue la primera mujer que compitió en la categoría durante más de una década, y sigue siendo la única mujer piloto de la parrilla.

En declaraciones a Motorsport.com, Edwards se mostró de acuerdo en que el hecho de que haya un menor número de pilotos femeninas en la parrilla es el origen de los problemas.

"Creo que, para mí, personalmente, no tiene tanto que ver con ser hombre o mujer, sino más bien con el hecho de que hay menos mujeres en la parrilla", dijo.

"Así que cuando llegamos a mi nivel o a uno superior, cuando hay, digamos, 50 hombres, y sólo hay de cinco a diez mujeres, la mayoría de esos hombres van a abandonar también, pero como empiezan más hombres, se nota menos los que acaban dejándolo".

"He corrido con mujeres y hombres desde el principio, y un alto porcentaje de ellos ya no compiten o no se dedican al automovilismo. Pero probablemente sólo había una o dos mujeres en los campeonatos en los que yo corría, frente a 20 o 25 hombres. Desde el punto de vista económico también, creo que hay una gran diferencia, no creo que esté necesariamente relacionado con los hombres o las mujeres, aparte del hecho de que, para empezar, somos menos".

Las carreras de las mujeres en el automovilismo duran entre uno y cinco años, mientras que las de los hombres suelen durar más de 12 años.

Si siguen compitiendo, es poco probable que las mujeres aparezcan en el 20% superior de ninguna clasificación. Las pilotos tienen más probabilidades de acabar en el 70% medio de las carreras, pero tienen el doble de probabilidades de aparecer en el 10% inferior.

Jade Edwards, One Motorsport Honda Civic

Cuando se le preguntó por qué pensaba que eso era así, Edwards añadió: "Una vez más, creo que se reduce a los números, porque si se toman los ratios de los 20 hombres que se unieron a la parrilla, ¿cuántos de esos 20 están en lo más alto de las clasificaciones? ¿Cuántos de esos 20 hacen más de una o dos temporadas? Probablemente también sea un número bastante bajo".

"Son más, así que no lo notamos tanto. Esta industria es enormemente financiera, y un gran porcentaje de pilotos masculinos pasan apuros económicos, no sólo las mujeres".

"Así que entiendo que las mujeres parezcan estar abandonando, pero para empezar somos menos, por lo que se nota mucho más".

La junior de Ferrari Maya Weug (nacida en España), que actualmente compite en el Campeonato Europeo de Fórmula Regional, coincidió en que el bajo número de participación es un reto clave.

Empezó a competir con sólo siete años y se incorporó a la Scuderia en 2021, tras convertirse en la primera ganadora de la competición Girls on Track de la FIA.

Cuando se le preguntó por qué creía que había un mayor índice de abandono entre las mujeres piloto, dijo a Motorsport.com: "Económicamente es un deporte difícil, pero hay tantos factores que probablemente no dependa de una sola cosa, y no porque no las quieran ni nada".

Maya Weug

"Al haber muchas menos chicas que empiezan, también hay muchos chicos que paran a esas edades, pero como son tantos no se nota mucho".

Hablando de los retos a los que se ha enfrentado como joven piloto femenina, Weug dijo: "Bueno, físicamente, es un deporte exigente. Tengo que entrenar mucho, todo el mundo tiene que entrenar mucho, pero puede que me lleve más tiempo llegar a ese nivel físico, o que tenga que esforzarme más".

"Pero al final, si te gusta algo, pondrás lo que tengas que poner. Así que creo que no es un gran problema para mí".

"Empecé a correr desde los siete años, así que me acostumbré a estar con los chicos y en este ambiente. Cuanto más he ido creciendo, más chicas se han involucrado en las carreras y así sucesivamente".

"Al acostumbrarte desde tan joven, a veces no piensas tanto en ello".

A la pregunta de si sentía que alguna vez la habían tratado de forma diferente debido a su género, Weug respondió: "Creo que cuando eres joven, no piensas tanto en esas cosas".

Y continuó: "Así que nunca me gustó pensar en ello cuando conducía a los siete, diez, doce años, lo que fuera, simplemente conducía y lo único que descubrí es que se dice que a los chicos no les gusta que las chicas acaben delante de ellos".

"Así que sólo tienes que ganarte el respeto en la pista, y luego, una vez que te respetan, creo que todo está bien. Pero a mí nunca me han faltado al respeto ni he sentido que me hicieran algo por ser chica. Sólo tienes que ser rápida y demostrar que eres capaz de hacerlo".

Weug pilota actualmente en el Campeonato de Europa de Fórmula Regional.

Ali Donnelly, consejera delegada de More than Equal, afirmó que es crucial realizar esfuerzos simultáneos para aumentar la participación en todo el deporte, combinados con una labor de apoyo a las pilotos con más talento, como está haciendo su organización.

"Nuestro estudio demuestra que, desde el punto de vista estadístico, será difícil encontrar una campeona de F1 con el número actual de chicas que participan en competiciones automovilísticas. Es algo que hay que abordar urgentemente y ahora estamos viendo cómo se introducen algunas iniciativas positivas en reconocimiento de ello".

Es cierto que la baja participación es un factor determinante de la diferencia de rendimiento y que eso dificulta el éxito de las mujeres piloto, pero hay otros, como el hecho de que las mujeres y las niñas no reciben el mismo apoyo, sobre todo económico, que sus homólogos masculinos, y que no hay suficiente apoyo temprano para las que muestran un gran potencial".

Donnelly añadió que el plan de More than Equal de introducir un programa de desarrollo de pilotos para jóvenes talentos femeninos adaptado al género y a la edad ayudaría a abordar la brecha de rendimiento, produciendo en los próximos años un grupo de mujeres piloto mejor preparadas que nunca para llegar a lo más alto.

"Ese trabajo está en marcha ahora mismo, ya que queremos preseleccionar a un grupo de jóvenes talentos que están compitiendo y mostrando un gran potencial. Estamos impacientes por poner en marcha su formación el año que viene como parte de nuestro plan a largo plazo".