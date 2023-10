Los 5 ganadores de la Copa del Mundo de GT de la FIA correrán en Macao

Raffaele Marciello, ganador de la edición más reciente de la carrera en el fin de semana del Gran Premio de Fórmula 3 de 2019, estará acompañado por el también piloto de Mercedes Maro Engel, el de Porsche Laurens Vanthoor, el piloto de BMW Augusto Farfus y Edoardo Mortara en la parrilla de 21 coches en la sexta carrera del evento, los días 18 y 19 de noviembre.

La Copa del Mundo de GT3 en el circuito urbano de Macao Guia se ha reactivado este año, junto con el GP de F3, tras un paréntesis provocado por la pandemia de COVID y las restricciones para viajar a China.

Marciello correrá para el equipo Landgraf, con el que ganó el año pasado el título ADAC GT Masters.

Engel, que se adjudicó la Copa del Mundo inaugural en 2015, participará con un Mercedes-AMG GT3 del equipo Craft-Bamboo, con el que ganó la carrera de Macao GT3 el año pasado, cuando no tenía categoría de Copa del Mundo.

Vanthoor, que ganó la carrera en 2016 con Audi de forma dramática cuando su coche terminó la final de la Copa del Mundo saliendo volando y volcado, pilotará un Porsche 911 GT3 R para el equipo Toro Racing, habitual en la Porsche Carrera Cup Asia.

Edoardo Mortara, cuya victoria en la Copa del Mundo de 2017 cuenta como una de las seis entre las carreras de F3 y GT3, pilotará un Audi R8 LMS GT3 Evo II para la escuadra panasiática Absolute.

El equipo alemán Rowe Racing alineará un BMW M4 GT4 para Augusto Farfus, que se llevó los honores del Mundial en 2018.

Foto: Sam Bagnall / Motorsport Images Edoardo Mortara, Maserati Racing

Marciello dijo: "Macao siempre es especial, incluso el año pasado cuando no era Mundial".

"Sin duda, 2019 fue una de mis mayores victorias: Siempre quise ganar Macao, así que poder hacerlo fue especial".

"Este año no será fácil; la competencia será realmente alta, pero vamos allí y a hacerlo lo mejor posible para intentar ganarlo de nuevo".

Engel, que ganó por primera vez la carrera de GT de Macao el año antes de que se convirtiera en la Copa del Mundo, describió el evento "como un punto culminante absoluto de la temporada de carreras".

"Es un evento espectacular, un circuito increíble que me encanta, que siempre he disfrutado y en el que he cosechado grandes éxitos".

"He podido celebrar muchos grandes logros allí e intentaré repetir la victoria del año pasado".

Farfus, cuya victoria en 2018 llegó con el equipo Schnitzer, calificó Macao como un "lugar mágico".

Foto: SRO #999 Mercedes-AMG Team Gruppe M Racing Mercedes-AMG GT3: Daniel Juncadella

Mercedes estará representada por cuatro pilotos oficiales, con Dani Juncadella, ganador del GP de F3 en 2011, y el debutante en Macao Jules Gounon respectivamente con las escuderías Craft-Bamboo y la china Climax Racing.

La alineación de dos coches de BMW se completa con el campeón del DTM de 2022 Sheldon van der Linde en un M4 inscrito por WRT, ganador del Mundial con Vanthoor en 2016.

Otros dos pilotos oficiales de Porsche participarán en la carrera de GT3 en el fin de semana del 70 aniversario del GP de Macao, con el piloto del Campeonato del Mundo de Resistencia Kevin Estre y el nuevo campeón del DTM Thomas Preining, ambos con la escudería taiwanesa HubAuto.

Matteo Cairoli, contratado por Porsche, correrá con un GT3 R para Absolute, mientras que el bicampeón de las 24 Horas de Le Mans Earl Bamber pilotará un coche inscrito por su equipo homónimo bajo la bandera D2 Racing Team.

Mortara estará acompañado en Absolute en un segundo R8 por el piloto oficial de Audi Christopher Haase.

El único Ferrari 296 GT3 del Mundial ha sido inscrito por el equipo chino Harmony Racing para el piloto oficial Daniel Serra.

Otros nombres destacados son Alessio Picariello y los pilotos locales Congfu 'Franky' Cheng, Marchy Lee y Adderley Fong.

La Copa del Mundo de GT de la FIA se otorgará al ganador de una carrera de una hora antes del GP de F3 del domingo 19 de noviembre.

La parrilla de salida de la carrera principal se decidirá en una prueba clasificatoria de una hora que se celebrará el sábado 18 de noviembre.