Cómo las mujeres están derribando barreras en el automovilismo

La W Series, con su parrilla exclusivamente femenina, ofrece 18 asientos a tiempo completo, mientras que el formato deportivo único de Extreme E tiene una división de género 50-50 entre hombres y mujeres. En 2023 se introducirá la F1 Academy, una nueva serie destinada a ayudar a las mujeres a entrar en la pirámide de los monoplazas.

Sin embargo, si buscamos en los escalones más altos de algunos de los campeonatos de automovilismo más populares, encontraremos que faltan mujeres al volante. ¿Por qué las mujeres están estancadas en la parrilla? Por varias razones, se podría argumentar, desde la posible falta de fuerza física hasta la velocidad, pasando por no contar con el respaldo profesional y financiero adecuado o no encajar en un deporte diseñado principalmente por hombres.

La respuesta no se encuentra en un espectro frente a otros, sino que es más polifacética, por lo que resulta más difícil encontrar el camino adecuado para inspirar a una generación de niñas.

La Encuesta de Actitud Global de More Than Equal, organizada por Motorsport Network, espera conocer las respuestas a las preguntas sobre las posibles barreras y obstáculos, así como explorar la percepción de los aficionados sobre el ascenso de una estrella femenina en el futuro. La encuesta plantea preguntas sobre la creencia de los aficionados en su capacidad física y espacial, su determinación para conducir rápido y duro, y si los aficionados y los patrocinadores apoyarían el ascenso de una estrella femenina. ¿Has completado ya la encuesta?

La piloto de Extreme E Catie Munnings sabe muy bien lo que es enfrentarse a los retos que afrontan las mujeres. Esta piloto de 25 años, del equipo Genesys Andretti United, empezó a competir con 14 años. Primero compitió en el Campeonato de Europa de Rallyes, antes de pasarse al Extreme E para su temporada inaugural en 2021. Ha animado activamente a las chicas jóvenes a ponerse al volante, literalmente, pero señala la escasez de modelos femeninos ganadores de campeonatos como un obstáculo, donde las chicas jóvenes no pueden encontrar el camino para emular.

En declaraciones a Motorsport.com, Munnings afirma: "Recuerdo que cuando empecé a colaborar con diferentes organizaciones, fui embajadora de la campaña Dare To Be Different de Susie Wolff. Recuerdo que íbamos a diferentes eventos y venían chicas jóvenes y a menudo les decíamos "levanten la mano si quieren ser pilotos de Fórmula 1". Y básicamente, toda la sala decía "Bueno, no puedes ser piloto de Fórmula 1 si eres una chica", porque no veían esa representación, así que realmente pensaban que era como un reglamento".

¿Y conoce suficiente gente las reglas del automovilismo, y que cualquiera puede competir, independientemente del género con el que se identifique?

"Creo que poco a poco, a medida que otros campeonatos han ido introduciendo más mujeres en el nivel más alto, se va conociendo un poco más que es una opción", añade Munnings. "El deporte femenino ha crecido mucho, con el fútbol femenino y el rugby femenino en los últimos años, estaría bien que el automovilismo lo viera de la misma manera. No se trata sólo de la Fórmula 1, sino también del rallycross, del Mundial de Rallys, de cualquier otro tipo de competición, y creo que todavía existe esa desigualdad numérica en la parrilla de salida".

Munnings afirma que es crucial que las mujeres jóvenes que se plantean una carrera en el automovilismo vean modelos inspiradores, y cree que la percepción ha "cambiado definitivamente", con más mujeres en el paddock trabajando como mecánicas, pilotos e ingenieras.

Julia Wall-Clarke, Directora de Comunicación de Extreme E, cree que las limitaciones para las mujeres siguen estando en la accesibilidad, y señala "el acceso, la aspiración y el hacerlo alcanzable" como las mayores barreras. Según Wall-Clarke, urge eliminar las barreras de acceso para que más mujeres entren en el mundo del motor.

"Cuando se trata de encontrar pilotos que ganen campeonatos, hay que buscar una aguja en un pajar", añade Kate Beavan, asesora estratégica y miembro de la Junta Directiva de la iniciativa >= More than Equal, "lo que sólo se convierte en un reto mayor cuando la reserva para buscar talentos femeninos es inferior al 5% de toda la reserva".

Wall-Clarke está de acuerdo en que las series deben eliminar las barreras de entrada, por ejemplo rebajando el costo de acceso, y mostrar al mismo tiempo las otras oportunidades disponibles dentro del automovilismo, como en ingeniería. Y coincide con Munnings en que las jóvenes necesitan ver a más mujeres en puestos estratégicos dentro del automovilismo para creer que puede ser un mundo igualitario. "Ver para creer", en sus palabras.

"Tradicionalmente no contamos con la presencia de aficionados, pero sí acudimos a los grupos locales de Girls on Track STEM, a los que acudimos a través de nuestros contactos locales, más concretamente chicas jóvenes que nos invitan a visitar el paddock y a conocer a los pilotos. Vivir esa experiencia desde dentro es lo que perdura".

"Creo que es responsabilidad de todos, desde los propietarios de los equipos hasta los directores de marketing, pasando por la FIA, las propias pilotos y los pilotos que las apoyan. Creo que es responsabilidad de todos cambiar esta situación".

También está la cuestión del papel que desempeñan los medios de comunicación en la percepción y los estereotipos de las mujeres en el automovilismo.

James Allen, Presidente de Motorsport Network, está de acuerdo en que queda un "largo camino por recorrer" para atraer a más periodistas mujeres a los paddocks, así como para educar a los miembros masculinos de los medios de comunicación.

Afirma: "El proyecto 'More than Equal' es una iniciativa importante en la medida en que se basará en pruebas y tratará de derribar las barreras que impiden a las mujeres llegar a la cima de nuestro deporte, e intervendrá financiera y políticamente para lograrlo".

"En los últimos años ha aumentado el número de mujeres periodistas y creadoras de contenidos que se dedican a este deporte, lo cual es muy de agradecer, pero aún queda mucho camino por recorrer en este sentido y también en lo que respecta a la educación de los hombres periodistas y creadores de contenidos sobre los retos a los que se enfrentan las competidoras. "

Pero si se pudiera poner la responsabilidad en orden jerárquico, ¿quién sería el más responsable de liderar el cambio? Puedes dar tu opinión en la Encuesta Global de Actitud de More Than Equal sobre este asunto y sobre la cuestión del papel desempeñado por menos modelos dentro del automovilismo.

La encuesta, disponible en Motorsport.com hasta el 3 de febrero, está a disposición de todo el mundo en 15 idiomas, y se prevé que sea el estudio más exhaustivo de este tipo jamás realizado.

Para acceder a la encuesta, visite https://more-than-equal-survey-2023.motorsportnetwork.com/