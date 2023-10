Jessica Hawkins espera allanar el camino de las mujeres hacia la F1

Hace quince días, Jessica Hawkins pudo hacer su primer test al volante de un F1 en Hungaroring. La embajadora del equipo Aston Martin desde 2021 y piloto muy activa en el simulador del campus de Silverstone, se puso al volante del AMR21 para probar por primera vez un monoplaza de la máxima categoría del automovilismo.

Más conocida por su papel de doble en las películas Fast & Furious y James Bond, Hawkins, que ganó un campeonato británico de karting en 2008, no logró más que un solo podio en 21 carreras de las W Series. A sus 28 años y sin resultados convincentes en monoplazas, sabe que no llegará a la Fórmula 1. Sin embargo, dada la disparidad demográfica entre hombres y mujeres en el automovilismo, Hawkins confía en animar a más chicas y mujeres a practicar el deporte.

"A menudo me preguntan por qué no hay mujeres en la F1", explicó la inglesa en el podcast de Sky Sports F1. "Probablemente haya varias razones, pero una de las principales son los números".

"Si 5.000 niños empiezan a correr en karts en el mundo y sólo diez de ellos son chicas, y algunos abandonan por el camino por una serie de razones como falta de presupuesto, de talento o de pasión, o porque han encontrado otros intereses, las probabilidades dicen que obviamente no vamos a ver a una mujer corriendo en la Fórmula 1".

"Pero lo que [este test] conseguirá, en mi opinión, es dar visibilidad a las generaciones más jovenes: merecemos nuestro lugar y somos capaces de hacerlo, somos competentes. No sólo me apasiona que haya mujeres en el automovilismo, sino que la gente sea feliz: que persigan su sueño", dijo.

Jessica Hawkins casi se arrepiente de no haber formado parte de esta nueva generación, aunque asume estar feliz con su papel de modelo: "A veces me gustaría tener 20 años menos y empezar ahora, porque siento que hay muchas más oportunidades, pero igualmente me alegro de que todas estas cosas hayan cambiado para dar a las nuevas generaciones esa oportunidad".

"Cuando era pequeña y encendía la tele para ver la F1, ¿habría pensado que las mujeres podían conducir coches de Fórmula 1? Probablemente no. Todo es cuestión de visibilidad. Si algo de repente es visible, se convierte en posible".

"Estoy orgullosa de ser una impulsora de la representación de las mujeres en el automovilismo en el futuro. Espero que verme al volante de un F1 inspire a las futuras pilotos y a la gente, ya sean hombres o mujeres - que sigan sus sueños pase lo que pase".

"Nada debería impedirte hacer lo que quieres, lo que te apasiona, lo que te gusta".

"Todavía hay cosas que quiero conseguir. Si puedo facilitar eso a las generaciones venideras, ayudar a derribar barreras y allanarles el camino, entonces seré feliz", concluyó la de Aston Martin.

