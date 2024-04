Cómo un exingeniero de F1 busca más diversidad en el automovilismo

Desde que dejé la Fórmula 1, he podido dedicar más tiempo a mi pasión por aumentar la participación en el automovilismo. Como comunidad, nos estamos dando cuenta de que tenemos que hacer cosas que sean auténticas y tengan impacto. Pero, ¿se está haciendo lo suficiente? En absoluto, ni de lejos.

Siempre digo que, para lograr un cambio fundamental en algo, tiene que formar parte de la esencia de lo que se hace. Como la sostenibilidad medioambiental: no puedes comportarte de forma imprudente la mayor parte de la semana y luego hacer un gesto ecológico el viernes por la tarde. No funciona eso. Tiene que formar parte del tejido, la cultura y los objetivos de la empresa. Y lo mismo ocurre con el aumento de la participación en el automovilismo.

Lancé la Global Karting League como una forma de democratizar el automovilismo y minimizar las barreras financieras de entrada. Pero para hacer frente a la infrarrepresentación de las diferentes comunidades, ya sea socioeconómica, de género o étnica, tenemos que hacer mucho más que eso, aunque obviamente no hay una solución mágica que se dirija a todos los grupos demográficos.

Todas las comunidades tienen que sentir que es un espacio seguro y acogedor. Algunas cosas son más prácticas, como por ejemplo ¿dónde se cambian las chicas cuando van a los karts? No es raro ver que los chicos se cambien en el aparcamiento, se pongan el mono y ya estén listos para correr. También he oído historias de terror, como cuando te dicen: "No deberías estar aquí, este es un deporte de chicos". Como comunidad, tenemos que denunciar esas cosas.

En la Global Karting League estamos trabajando mucho en la representación femenina, y también colaboramos con More Than Equal, que es una gran iniciativa. Nos viene como anillo al dedo, porque se basa mucho en los datos. Si se conocen los principios básicos, se pueden poner en marcha las soluciones que aborden esos problemas. Nuestros esfuerzos ya están dando resultados: nuestra competición 'GKL:UK 2024' cuenta con el doble de pilotos femeninas que la media nacional de otras competiciones de karting de base.

Sin embargo, necesitamos aumentar la participación en todos lados. Es una hipótesis matemáticamente válida que, si hay un 10% de participación femenina en todo el automovilismo, que es más o menos donde estamos, entonces sólo hay un 10% de posibilidades de encontrar a una piloto campeona.

Y eso antes de entrar en el eterno debate de si las mujeres pueden competir al mismo nivel que los hombres. Mi opinión personal es que sí pueden. Y seguiré en esa creencia y seguiré siendo parte de la solución hasta que se demuestre lo contrario.

Cuando estaba en la F1, Smedley abogaba por crear un grupo de ingeniería diverso en sus equipos. Foto de: Andre Vor / Sutton Images

Cuando contrataba ingenieros para mis equipos de Fórmula 1, solía intentar, con una base meritocrática, conseguir un buen equilibrio de género. Cuando se contrata a jóvenes recién salidos de la universidad, en un deporte que está dominado por los hombres, se pueden crear robots alfa machos, lo que no es bueno para ningún tipo de cultura empresarial. Cuando se introduce en esos mundos a las mujeres, entonces todo el mundo se comporta de una manera mucho más lógica.

Estamos empezando a ver más representación femenina en puestos de responsabilidad, pero aún no es suficiente. ¿Por qué no hay más mujeres en puestos técnicos? Una vez más, se trata de las cifras: no tenemos el número suficiente de mujeres que se comprometan con las materias STEM en educación superior, que es donde los equipos de F1 se fijan para hacer sus contrataciones.

Tenemos que conseguir que las niñas se interesen por este mundo a los cinco o seis años, la edad a la que entran en el karting. En GKL tenemos muchos exingenieros de F1 y hemos intentado transmitir el aprendizaje de las STEM en el contexto del automovilismo. Hemos creado una especie de plataforma de aprendizaje en línea en la que cada niño puede completar un curso. Les enseñamos las fuerzas, la electricidad, los materiales y todo lo que es importante para los ingenieros y los científicos en el automovilismo. Me sorprendió.

Siempre he pensado que ellos también debían interesarse por las ciencias, la tecnología y la ingeniería, pero ¿con qué entusiasmo? La verdad es que ha sido increíble. A los niños les encanta y los padres nos hacen comentarios muy positivos. Si conseguimos que se extienda hasta la universidad, será estupendo: nos dará más opciones a la hora de buscar ingenieros.

En general, no hay una solución única. Habrá muchas maneras de impulsar la participación femenina en el deporte. Por lo que respecta a la conducción, las W Series, la F1 Academy, iniciativas como ésas son muy importantes y forman parte de la solución. Las W Series tuvieron problemas financieros, pero tenemos que probar cosas; algunas funcionarán y otras no.

Volviendo a lo que mejor sé hacer, si quieres construir un coche de F1 que gane el campeonato del mundo, no puedes tenerlo en la mesa de dibujo durante 20 años y decirle a la gente lo bueno que es; tienes que sacarlo ahí fuera y entender que en realidad no es tan bueno después de todo. Aprender de ello y aplicar nuevas metodologías de diseño, nuevos procesos, nuevas herramientas, etc.

Tienes que tener una cultura en la que pruebes algo que puede fallar, pero aprendas de ello. Si no nos ponemos manos a la obra y nos permitimos fracasar, nunca alcanzaremos nuestro objetivo final.

La Global Karting League de Smedley pretende derribar las barreras para todos aquellos que quieran dedicarse al automovilismo. Foto de: JEP

