Rebecca Clancy, nombrada Redactora Jefa de Autosport

Rebecca Clancy ha sido nombrada Redactora Jef de Autosport, según ha anunciado hoy Mike Spinelli, Director de Contenidos de Motorsport Network.

Su nombramiento será efectivo el 29 de abril. Autosport es la fuente más influyente del mundo en noticias y análisis de carreras.

Aficionada a los deportes de toda la vida, Clancy se une a Autosport desde The Times, donde fue corresponsal de automovilismo durante los últimos siete años. Además, Clancy cubrió otros deportes como el rugby, el atletismo y el tenis.

Antes de incorporarse al equipo y la sección de Deportes, trabajó en las secciones de Noticias y Negocios. En su etapa anterior a The Times, Clancy trabajó en The Telegraph y en la revista de inversiones de The Financial Times.

"Estoy encantado de dar la bienvenida a Rebecca a Autosport", dice Spinelli. "Su experiencia narrativa desde el paddock, su profundo conocimiento de la F1 y su pasión por el automovilismo aportan una visión enérgica a esta célebre marca. Estoy impaciente por ver cómo dirige Autosport en su 75 aniversario el año que viene y en el futuro".

Además, el destacado periodista de F1 Ben Hunt se unirá a Autosport a partir del 4 de junio. Hunt ha trabajado en el mundo del motor durante más de 12 años, más recientemente en The Sun, donde fue corresponsal de F1 y columnista de deportes de motor.

Es autor de 'Growing Wings: The Inside Story of Red Bull Racing' (2024) y 'Lando Norris: A biography' (2023). En sus 23 años de carrera en el periodismo deportivo, ha informado sobre la Premier League de fútbol, las pruebas de cricket Ashes, los campeonatos de snooker y la Ryder Cup.

Rebecca y Ben son copresentadores del podcast de F1 Inside the Piranha Club y continuarán haciéndolo en sus nuevas funciones en Autosport.

"Es un honor para mí dirigir esta prestigiosa marca de automovilismo en esta nueva era", declaró Clancy. "Juntos, con nuestro equipo de dedicados periodistas y creadores de contenidos, superaremos los límites, y encenderemos la pasión de los aficionados de todo el mundo".

Con casi 75 años de autoridad, Autosport tiene un acceso incomparable al creciente mundo de las carreras. La marca llega a más de dos millones de superfans y cubre las narraciones internas, los tecnicismos y los negocios del mundo global de las carreras.