Las claves de la increíble mejora de Nisan en Fórmula E

Del Eprix de Berlín 2023 de Fórmula E, el equipo Nissan fue uno de los dos únicos que salieron sin sumar puntos en ninguna de las dos carreras, con los dos coches en ambas rondas fuera del top 10. Un año después, dejan la capital alemana con dos podios, tres de cuatro top 10 y 32 puntos. Fue la confirmación del paso adelante que ha dado este curso el equipo del fabricante nipón, pero, ¿a qué se debe?

La escudería se ha reforzado con varios nombres clave, entre ellos la española Cristina Mañas, jefa de rendimiento y simulación fichada de Jaguar, David Ladouce, ingeniero jefe procedente de DS Penske, como Francesca Valdani, la Team Manager que llegó en la temporada anterior; por su parte Jules Chambon, ingeniero de carrera de Rowland, estuvo con Venturi y en la F3, y además de rivales de Fórmula E, Nissan ha 'pescado' en otros ámbitos, como con Theofile Gouzin, director técnico, que llegó de Spark.

Explicando cómo ha sido posible tal mejora, Tommaso Volpe, team principal, explicó a Motorsport.com que no hay un aspecto concreto que sea la clave: "Digamos que es difícil señalar una mejora específica, porque en realidad mejoramos en casi todas partes. Si comparo el equipo con el de la carrera de Berlín de la temporada pasada, es completamente diferente. Tenemos varios talentos más, trabajamos de forma diferente, tenemos procedimientos distintos en el garaje, somos más eficientes".

"Obviamente, el coche también se ha actualizado en lo que respecta al software. También tenemos nuevas herramientas de software que nos ayudan a preparar mejor la carrera. Tenemos una nueva sede, nos mudamos a un nuevo garaje en París, y dejamos Le Mans. Mire donde mire hay mejoras, este crecimiento es el resultado de muchos aspectos. Por supuesto, nunca se puede estar seguro, pero esperaba empezar a ver resultados", admitió.

Antes de ir escalando hasta ser el tercer equipo actual de la parrilla, Nissan ya mostró signos de mejora en la segunda mitad del pasado año, con el podio de Norman Nato en Roma y un buen cierre de temporada en Londres.

Así lo defiende Volpe:"Si se analiza el campeonato del año pasado, prácticamente se puede dividir la temporada en dos partes. Al final de la primera mitad del campeonato, es decir, aquí mismo en Berlín, estábamos prácticamente en décima posición (de 11), mientras que la segunda mitad del campeonato, si se analiza de forma aislada, habríamos estado quintos".

"El resultado de todas estas mejoras en todos los ámbitos ya pudimos verlo en la segunda mitad de la temporada pasada. Sin embargo, si me hubieras preguntado al principio de este campeonato si esperaba que si no hubiéramos cometido el error de Misano estaríamos en segunda posición y Rowland liderando el mundial, pues no, no lo esperaba, porque está claro que nunca sabes cuánto han mejorado los demás. Además, la línea de mejora es siempre asintótica, en el sentido de que sigues mejorando, pero cuando llegas a la cima el progreso es más lento, porque todo tiene que ser perfecto para competir con los mejores. Fue una agradable sorpresa".

El actual equipo Nissan nació del anterior DAMS, que adquirió al 100% a mediados de 2022, y Volpe lo ha transformado al completo. Explicando cómo ha sido el viaje desde aquella escudería que en 2021 empezó con el coche del año anterior hasta esta, que no se baja del podio en los últimos tiempos, dijo: "Ahora es completamente diferente. Cuando Nissan compró el equipo, éste venía de dos temporadas muy difíciles. Incluyo también aquella 2022 en la que se compró el equipo porque estábamos en abril, es decir, hacia la mitad de la temporada".

"En ese momento, el coche tenía muchos problemas. Concretamente, tenía un problema que no podíamos compensar. Era un problema de hardware, así que estaba relacionado con el tema de la eficiencia energética, pero estaba en una parte del hardware que no podíamos cambiar y que ni siquiera podíamos compensar con los sistemas. Habíamos entrado en un bucle negativo, así que estábamos deseando que acabara la Gen2".

"Compramos el equipo tres o cuatro meses después del final de la última temporada de Gen2, así que realmente deseábamos que terminara. Porque cuanto más confirmábamos un rendimiento negativo, más nos abandonaban los talentos. Pero el núcleo del equipo siempre estuvo ahí y de ahí partimos".

En efecto, Nissan tuvo que esperar unos meses a la llegada del nuevo monoplaza de la categoría, el Gen3, con el que empezar a caminar en solitario en 2023 para arrancar la escalada.

Más allá de las piezas mencionadas en cuanto a talento, de los procedimientos y de la propia experiencia del equipo, no se puede ignorar otro fichaje que ha permitido el paso adelante, el de un Oliver Rowland que es tercero en el campeonato de pilotos y que ganó en Misano.

Rowland volvió al equipo en el pasado mercado de cara a este 2024, a un lugar que ya conocía de su primera etapa cuando aún eran Nissan e.Dams.

"Olivier se unió a la Fórmula E en el último momento, porque el plan era contar con otro piloto que luego se fue a la Fórmula 1", dijo recordando que Alexander Albon iba a ser su piloto antes de dejarles para irse a la F1. "Así que a Oliver le llamó a última hora Jean-Paul Driot, que era el propietario de e.Dams en ese momento, y sorprendió a todos desde el principio".

"En mi opinión, nuestro equipo siempre fue como una familia para él. La razón por la que se fue no se debe a Nissan, porque se fue en un momento en el que Nissan no tenía el control total del equipo. Cuando compramos el equipo, hablamos y él sabía que sería bienvenido en el equipo si las condiciones lo permitían. Para mí, siempre había sido el número uno en mi lista de posibles nuevos pilotos para este año".

"Es un elemento clave estar seguro de que encajaría en la organización, de que entendería cuáles son los valores de la empresa y cómo trabajar con nosotros. Sobre todo, lo importante de Oliver, que no se ve desde fuera, es que es uno de los líderes del equipo, más allá de ser piloto. También está ayudando al equipo a crecer, quizá a qué prestar atención, a la preparación de las carreras, ayuda mucho a Sacha Fenestraz", concluyó.

Con información adicional de Gianluca D'Alessandro