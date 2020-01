Río de Janeiro podría reemplazar la carrera de Chile

Durante el pasado ePrix de Santiago de Chile se conoció que la capital chilena no formará parte del calendario de Fórmula E para 2020-21, pero el campeonato quiere mantener su presencia en Sudamérica y Río de Janeiro –con un evento en cuya organización está involucrado Piquet– es el principal candidato para ocupar su lugar.

Sudamérica es un territorio clave para Fórmula E debido a su gran mercado de automóviles, su patrimonio y las oportunidades que ofrece para promover los beneficios de la movilidad eléctrica en ciudades congestionadas. Motorsport.com entiende que el ePrix de Santiago 2020 ha sido el último que se celebrará bajo el actual acuerdo con la ciudad, que ha estado en el calendario desde 2017-18.

Las elecciones en la ciudad –que se ha visto afectada por protestas tras el aumento de los precios en el Metro en los últimos meses– se llevarán a cabo después de que el calendario 2020-21 de Fórmula E sea anunciado probablemente este verano. Aunque se pudiera alcanzar un nuevo acuerdo con la futura administración de Santiago, este no llegaría a tiempo para celebrar una cuarta carrera consecutiva en 2021.

Sin embargo, la Fórmula E está interesada en tener dos carreras en Latinoamérica, también con la ronda que se disputa en Ciudad de México. Motorsport.com ha podido saber que Brasil aspira a reemplazar a Chile en el calendario 2020-21, con Río de Janeiro como sede más probable para la próxima temporada.

El país carioca ya ha figurado en anteriores calendarios de Fórmula E –Río en 2014-15 y Sao Paulo en 2018-19–, pero Piquet sostiene que se está avanzando para que la carrera de Río sea una realidad. El posible evento tendría lugar en una reactivada pista de Jacarepagua, que fue demolida en 2012 para crear las instalaciones utilizadas en los Juegos Olímpicos de 2016.

"Los fabricantes están presionando mucho [para tener una carrera brasileña]", dijo Piquet Jr a Motorsport.com, primer campeón de la Fórmula E y que dejó el equipo de Jaguar a mediados de la temporada pasada. "La Fórmula E nunca ha tenido a alguien que haga bien las cosas para traerla a Brasil. Incluso anunciaron una carrera, pero no fue así. La primera vez que el trabajo se está haciendo bien es ahora. Un grupo de empresarios se me acercó queriendo hacerlo y yo les dije 'de acuerdo, pero hagámoslo bien'. El dinero, siendo sincero, no es lo más difícil de conseguir. Lo más difícil es tener realmente el respaldo de todos".

"El campeonato vino aquí y aprobó el lugar de la pista en el Parque Olímpico. Con eso, enviarán todos los cambios que tenemos que hacer, pero es el lugar correcto. Allí tendré la concesión de la pista, que será mía".

Piquet dice que le gustaría realizar "distintas carreras, como la Copa Porsche y la Stock Car", así como la IndyCar, en el nuevo recinto de Jacarepagua.

"IndyCar ya se ha puesto en contacto conmigo, interesado en una carrera brasileña", señaló. "Pero lo haremos paso a paso. La pista puede no ser idéntica para cada serie”.

"Comprobaré que todos los contratos sean correctos. Estos son detalles que se verán las próximas semanas y aún no estoy seguro de tenerlos todos".