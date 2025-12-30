Piquet Jr. señala a Stroll: "Con Vettel competía; con Alonso no está ni de lejos cerca"

La temporada 2025 de Lance Stroll deja una sensación difícil de maquillar. En el papel, sus 33 puntos y un Aston Martin séptimo en el Mundial de Constructores podrían invitar a pensar en un curso aceptable. En la realidad, el relato es otro. Y Nelson Piquet Jr. no ha tenido reparos en ponerlo sobre la mesa.

El brasileño, excompañero de Fernando Alonso en Renault y voz cada vez más habitual en el análisis sin filtros, ha comparado el rendimiento de Stroll con el de sus dos grandes referencias en Aston Martin: Sebastian Vettel y Alonso. Y la conclusión es demoledora.

"Con Vettel estaba justo ahí, pero ahora no está ni de lejos cerca de Fernando", sentenció en el pódcast Pelas Pistas. Una frase que conecta directamente con lo que muestran los números… y la pista.

Una paliza que pesa en la imagen

Stroll ha cerrado el campeonato 16º del mundo, mientras que Alonso ha sido 10º con 56 puntos, a pesar de pilotar en muchos fines de semana uno de los coches más discretos de la parrilla. Pero donde la diferencia se ha vuelto casi hiriente es en clasificación: Alonso ha superado a Stroll en las 24 sesiones de qualy del año.

Cero a veinticuatro. Un pleno que explica por qué el español ha logrado colarse en Q3 en varias ocasiones "imposibles", mientras que Stroll ha quedado eliminado en Q1 de forma reiterada, incluso en circuitos donde el Aston Martin tenía margen para más.

Ese contraste es el que, según Piquet Jr., ha terminado por erosionar la figura del canadiense mucho más que cualquier estadística aislada. "Siempre ves a Fernando entre los diez primeros, ya sea en clasificación o en carrera", apuntó.

De Vettel a Alonso: el antes y el después

La comparación con Vettel resulta especialmente incómoda para Stroll. Entre 2021 y 2022, compartiendo garaje con un tetracampeón del mundo en la fase final de su carrera, el canadiense no salió retratado. En 2021, de hecho, acabaron 13º y 14º del Mundial, separados por apenas unos puntos. En 2022, Vettel fue superior, pero sin diferencias abismales.

Con Alonso, el escenario ha cambiado por completo. Ya en 2023 la brecha fue enorme, en 2024 volvió a ampliarse y en 2025 ha alcanzado un punto difícil de defender incluso desde dentro del equipo.

Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

Para Piquet Jr., la clave no está solo en el talento. "Creo que Lance es mejor de lo que la gente piensa", matiza, antes de ir al núcleo del problema: la presión… o la ausencia de ella.

"Entre pilotos de tanto nivel, el talento puede marcar dos o tres décimas. La diferencia real es qué haces bajo presión. Y el problema de Lance es que no tiene presión", explicó. "No siento que quiera esto tanto. Está bajo el cobijo de su padre y, desde esa perspectiva, no es lo mejor para él".

Alonso, hambre intacta a los 44

El contraste con Alonso es total. A sus 44 años, el asturiano sigue compitiendo —en palabras de Piquet Jr.— "como si fuera su primer día en la Fórmula 1". Sin resignación, sin desconexión y sin aceptar el papel de figurante, incluso cuando el coche no acompaña.

"No le pesa la edad. Sigue queriendo ganar con todas sus fuerzas. Lo ves en sus ojos, en su lenguaje corporal", dijo el brasileño, convencido de que Alonso aún se ve campeón del mundo si el proyecto lo permite.

Y aquí entra en juego Aston Martin 2026, un proyecto que empieza a asomar como algo serio y que, precisamente por eso, deja aún más expuesto a Stroll. En un equipo que quiere ganar, no basta con estar: hay que empujar.

El espejo de Hamilton

Piquet Jr. también dejó una reflexión que va más allá de Silverstone, comparando la actitud de Alonso con la de Lewis Hamilton en su decepcionante primer año en Ferrari. Mientras el británico ha mostrado en muchos fines de semana un lenguaje corporal apagado, Alonso ha seguido exprimiendo cada sábado y cada domingo.

Una diferencia de mentalidad que, para el brasileño, explica por qué algunos pilotos siguen marcando la pauta incluso cuando el cronómetro ya no siempre acompaña.

En el caso de Stroll, el veredicto es claro y cada vez más difícil de esquivar: no es solo una cuestión de resultados, sino de sensaciones, ambición y hambre competitiva. Y al lado de un Alonso que no afloja ni un milímetro, eso se nota… y se paga.